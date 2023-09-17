Бегство в Азовское море – выход? РФ не знает, что делать с кораблями после "насыщенной недели"

Последняя неделя ситуация в Черном море была беспокойной для российских оккупантов. Их корабли ежедневно атаковали украинские дроны и ракеты. В то же время в ВСУ проанализировали возможные действия захватчиков в ответ на угрозы.

Собственно, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона ответила, есть ли смысл для оккупантов перебрасывать свои судна с Черного моря в Азовское. Также она описала проблемы, всколыхнувшие Кремль, – информирует 24 Канал.

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О побеге в Азовское море

Со слов спикера понятно, что в передислокации Россией кораблей в Азовское море нет смысла, поскольку украинские дроны и ракеты показали, что способны достигать нужных целей на любом расстоянии.

Очевидно, развитие событий предполагает укрывательство (россиянами – 24 Канал) тех кораблей, которые являются опасными целями. Но, как они уже убедились, нам уже нет препятствий, чтобы поразить такую цель.

Однако не исключено, в частности, что захватчики передислоцируют большие десантные корабли в Азовское море для обеспечения логистических потребностей – то есть налаживания перевозок.

Вместе с тем спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перекидывание Россией всех боевых кораблей в акваторию Азовского моря является очень маловероятным сценарием. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Мы еще не скоро это увидим (все корабли России в Азовском море – 24 Канал). Они должны оперировать в Черном море, потому что глубины в Азовском море достаточно небольшие – это 15 метров на максимальной глубине. Там навигация более сложная – они не смогут выполнять определенные задачи.

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О поврежденных кораблях

Представитель ОК "Юг" заверила, что операции по атакам на морские объекты России нуждаются в длительной подготовке. А то, что за последнюю неделю был поврежден целый ряд российских кораблей является "следствием стечения обстоятельств", которые очень хорошо для нас сложились.

Так уж случилось, что была очень насыщенная неделя. Как говорят моряки, способствовала погода – этим надо было пользоваться. Действительно, мы продолжаем любую работу в любом направлении по уничтожению мощностей врага.

Обратите внимание! В последние дни были новости об атаках или успешном поражении таких российских морских объектов:

Как констатировала Гуменюк, по предварительным оценкам, повреждения суден и российских мощностей для их восстановления настолько существенны, что возвращать к жизни пораженные корабли просто нет смысла.

В частности, десантный корабль и подлодка (БДК "Минск" и "Ростов-на-Дону" – 24 Канал) не будут иметь ближайших перспектив никаких.

Важно понимать, что возобновление российских кораблей на мощностях судоремонтного завода в Севастополе невозможно, в связи с потерей этих мощностей, а перемещение на другие заводы – слишком дорогостоящее.

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Кроме того, оккупанты не могут быстро и должным образом обслуживать корабли, которые выходят на боевые дежурства. Все было положено на плечи экипажей и судно-ремонтных мастерских.