Владимир Зеленский рассказал, что Москва не отказалась от планов разрушить энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг пытается создать Украине проблемы с логистикой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной с президентом Европарламента Робертой Метсолой встречи с представителями СМИ.

Какова цель российских ударов по Украине?

Владимир Зеленский подчеркнул, что враг продолжает бить по гражданским объектам Украины, в частности по энергетике и железной дороге.

К слову, в эфире 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что Украина подготовилась к возможным атакам по энергетике лучше, чем в предыдущие годы, имея готовые алгоритмы действий и новые энергетические установки.

Вот примерно наше понимание того, что происходит. Сделать нам проблемы с логистикой. Ну и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, действуем правильно,

– говорит он.

Президент рассказал, что Украина делала некоторые операции в ответ на атаки оккупантов. "И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца", – подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что в России есть большой общественный резонанс из-за этой операции и Кремль хочет такого же общественного резонанса в Украине.

Российские удары по энергетике и железной дороге: что известно?