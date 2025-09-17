Зеленский объяснил, какие объекты в первую очередь продолжит атаковать Россия
- Москва продолжает атаковать энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы создать проблемы с логистикой.
- Украина проводит операции в ответ на атаки, которые вызывают общественный резонанс в России.
Владимир Зеленский рассказал, что Москва не отказалась от планов разрушить энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг пытается создать Украине проблемы с логистикой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной с президентом Европарламента Робертой Метсолой встречи с представителями СМИ.
Какова цель российских ударов по Украине?
Владимир Зеленский подчеркнул, что враг продолжает бить по гражданским объектам Украины, в частности по энергетике и железной дороге.
К слову, в эфире 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что Украина подготовилась к возможным атакам по энергетике лучше, чем в предыдущие годы, имея готовые алгоритмы действий и новые энергетические установки.
Вот примерно наше понимание того, что происходит. Сделать нам проблемы с логистикой. Ну и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, действуем правильно,
– говорит он.
Президент рассказал, что Украина делала некоторые операции в ответ на атаки оккупантов. "И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца", – подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что в России есть большой общественный резонанс из-за этой операции и Кремль хочет такого же общественного резонанса в Украине.
Российские удары по энергетике и железной дороге: что известно?
Напомним, что 10 сентября российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. В результате под прицелом оказались энергетики и один из объектов компании ДТЭК.
В ночь на 17 сентября оккупанты ударили по украинской железной дороге, вызвав обесточивание и задержку ряда поездов.
Ночью 8 сентября россияне нанесли массированный удар по объекту генерации в Киевской области. По данным мониторинговых ресурсов, говорится о Трипольской ТЭС.