Зеленський пояснив, які об'єкти першочергово продовжить атакувати Росія
- Москва продовжує атакувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України, щоб створити проблеми з логістикою.
- Україна проводить операції у відповідь на атаки, які викликають суспільний резонанс у Росії.
Володимир Зеленський розповів, що Москва не відмовилася від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України. Ворог намагається створити Україні проблеми з логістикою.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа.
Яка мета російських ударів по Україні?
Володимир Зеленський підкреслив, що ворог продовжує бити по цивільних об'єктах України, зокрема по енергетиці та залізниці.
До слова, в ефірі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зауважив, що Україна підготувалася до можливих атак по енергетиці краще, ніж у попередні роки, маючи готові алгоритми дій і нові енергетичні установки.
Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно,
– каже він.
Президент розповів, що Україна робила деякі операції у відповідь на атаки окупантів. "І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", – підкреслив глава держави.
Він підкреслив, що в Росії є великий суспільний резонанс через цю операцію та Кремль хоче такого самого суспільного резонансу в Україні.
Російські удари по енергетиці та залізниці: що відомо?
Нагадаємо, що 10 вересня російська армія завдала удару по Дніпропетровській області. У результаті під прицілом опинилися енергетики та один з об'єктів компанії ДТЕК.
У ніч проти 17 вересня окупанти вдарили по українській залізниці, спричинивши знеструмлення та затримку низки поїздів.
Уночі 8 вересня росіяни завдали масованого удару по об'єкту генерації на Київщині. За даними моніторингових ресурсів, мовиться про Трипільську ТЕС.