Володимир Зеленський розповів, що Москва не відмовилася від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України. Ворог намагається створити Україні проблеми з логістикою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа.

Дивіться також "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка мета російських ударів по Україні?

Володимир Зеленський підкреслив, що ворог продовжує бити по цивільних об'єктах України, зокрема по енергетиці та залізниці.

До слова, в ефірі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зауважив, що Україна підготувалася до можливих атак по енергетиці краще, ніж у попередні роки, маючи готові алгоритми дій і нові енергетичні установки.

Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно,

– каже він.

Президент розповів, що Україна робила деякі операції у відповідь на атаки окупантів. "І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", – підкреслив глава держави.

Він підкреслив, що в Росії є великий суспільний резонанс через цю операцію та Кремль хоче такого самого суспільного резонансу в Україні.

Російські удари по енергетиці та залізниці: що відомо?