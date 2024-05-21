Атакуют врага в тылу: почему в оккупированном Луганске увеличились обстрелы
Во временно оккупированном Должанске Луганской области 20 мая раздавались взрывы. Есть информация, что там было повреждено несколько баз оккупантов.
Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что Силам обороны в последнее время удается успешно уничтожать военные мощности врага. Он отметил, что это не единичные случаи, а регулярные атаки.
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"Наши ракетные войска прекрасно поражают глубоко в тылу локальные базы врага с оружием, топливом, а также скопления техники и личный состав", – сказал он.
Обстрелы в Луганске
Сергей Гайдай подтвердил, что по складам горюче-смазочных материалов в Должанске был нанесен удар. Он отметил, что до сих пор такие атаки в Донецкой и Луганской областях Силы обороны осуществляли уже неоднократно.
Это очень помогает нашим бойцам на передовой, ведь таким образом разрушается среднее логистическое звено врага,
– отметил он.
На восстановление или поставки необходимых военных средств после украинских атак российским военным необходимо время. По словам Гайдая, это дает возможность нашим подразделением отдохнуть и подготовиться к боевым задачам.
Ситуация на Луганщине: основное
- Оккупанты атаковали логистические пути украинской армии в Луганской области, нанеся удары по каждому деоккупированному селу региона. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил 19 мая, что россияне обстреляли все населенные пункты, где есть мирные жители.
- Утро 20 мая выдалось неспокойным для россиян во временно оккупированном Луганске, там прозвучало несколько мощных взрывов. После чего в небо поднялся густой дым. Есть информация, что под удар могла попасть Академия внутренних дел, где базировались оккупанты.
- Взрывы на двух нефтебазах в Луганской области вызвали значительные проблемы с горючим у российских оккупантов. Взрывы прогремели на нефтебазах в Ровеньках и Луганске, где местные жители фиксировали масштабные пожары.