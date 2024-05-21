Атакують ворога в тилу: чому в окупованому Луганську збільшились обстріли
У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області 20 травня лунали вибухи. Є інформація, що там було пошкоджено декілька баз окупантів.
Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що Силам оборони останнім часом вдається успішно знищувати військові потужності ворога. Він зазначив, що це непоодинокі випадки, а регулярні атаки.
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"Наші ракетні війська чудово вражають глибоко в тилу локальні бази ворога зі зброєю, пальним, а також скупчення техніки та особовий склад", – сказав він.
Обстріли у Луганську
Сергій Гайдай підтвердив, що по складах паливно-мастильних матеріалів у Довжанську було завдано удару. Він наголосив, що до цього часу такі атаки у Донецькій та Луганській областях Сили оборони здійснювали вже неодноразово.
Це дуже допомагає нашим бійцям на передовій, адже таким чином руйнується середня логістична ланка ворога,
– зауважив він.
На відновлення чи постачання необхідних військових засобів після українських атак російським військовим необхідний час. За словами Гайдая, це дає можливість нашим підрозділом відпочити та підготуватись до бойових завдань.
Ситуація на Луганщині: основне
- Окупанти атакували логістичні шляхи української армії в Луганській області, завдавши ударів по кожному деокупованому селу регіону. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив 19 травня, що росіяни обстріляли всі населені пункти, де є мирні жителі.
- Ранок 20 травня видався неспокійним для росіян у тимчасово окупованому Луганську, там пролунало кілька потужних вибухів. Після чого у небо піднявся густий дим. Є інформація, що під удар могла потрапити Академія внутрішніх справ, де базувалися окупанти.
- Вибухи на двох нафтобазах у Луганській області спричинили значні проблеми з пальним у російських окупантів. Вибухи пролунали на нафтобазах у Ровеньках і Луганську, де місцеві жителі фіксували масштабні пожежі.