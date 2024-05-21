Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що Силам оборони останнім часом вдається успішно знищувати військові потужності ворога. Він зазначив, що це непоодинокі випадки, а регулярні атаки.

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"Наші ракетні війська чудово вражають глибоко в тилу локальні бази ворога зі зброєю, пальним, а також скупчення техніки та особовий склад", – сказав він.

Обстріли у Луганську

Сергій Гайдай підтвердив, що по складах паливно-мастильних матеріалів у Довжанську було завдано удару. Він наголосив, що до цього часу такі атаки у Донецькій та Луганській областях Сили оборони здійснювали вже неодноразово.

Це дуже допомагає нашим бійцям на передовій, адже таким чином руйнується середня логістична ланка ворога,

– зауважив він.

На відновлення чи постачання необхідних військових засобів після українських атак російським військовим необхідний час. За словами Гайдая, це дає можливість нашим підрозділом відпочити та підготуватись до бойових завдань.

Ситуація на Луганщині: основне