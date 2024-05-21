Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что Силам обороны в последнее время удается успешно уничтожать военные мощности врага. Он отметил, что это не единичные случаи, а регулярные атаки.
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"Наши ракетные войска прекрасно поражают глубоко в тылу локальные базы врага с оружием, топливом, а также скопления техники и личный состав", – сказал он.
Обстрелы в Луганске
Сергей Гайдай подтвердил, что по складам горюче-смазочных материалов в Должанске был нанесен удар. Он отметил, что до сих пор такие атаки в Донецкой и Луганской областях Силы обороны осуществляли уже неоднократно.
Это очень помогает нашим бойцам на передовой, ведь таким образом разрушается среднее логистическое звено врага,
– отметил он.
На восстановление или поставки необходимых военных средств после украинских атак российским военным необходимо время. По словам Гайдая, это дает возможность нашим подразделением отдохнуть и подготовиться к боевым задачам.
Ситуация на Луганщине: основное
- Оккупанты атаковали логистические пути украинской армии в Луганской области, нанеся удары по каждому деоккупированному селу региона. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил 19 мая, что россияне обстреляли все населенные пункты, где есть мирные жители.
- Утро 20 мая выдалось неспокойным для россиян во временно оккупированном Луганске, там прозвучало несколько мощных взрывов. После чего в небо поднялся густой дым. Есть информация, что под удар могла попасть Академия внутренних дел, где базировались оккупанты.
- Взрывы на двух нефтебазах в Луганской области вызвали значительные проблемы с горючим у российских оккупантов. Взрывы прогремели на нефтебазах в Ровеньках и Луганске, где местные жители фиксировали масштабные пожары.