Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве произошло жуткое ДТП: тело погибшего водителя пришлось вырезать из салона
29 июня, 15:12
2

В Киеве произошло жуткое ДТП: тело погибшего водителя пришлось вырезать из салона

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Ночью 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП между легковым автомобилем Volkswagen и грузовиком MAN.
  • В результате аварии погиб мужчина, тело которого пришлось вырезать из салона автомобиля.

Ночью 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

Смотрите также В Белгородской области пьяный военный насмерть сбил 16-летнюю девушку, – СМИ

Что известно об аварии в Киеве сегодня

Так, в 03:19 ночи к спасателям поступило сообщение об аварии на Кольцевой дороге. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen с грузовым автомобилем MAN погиб мужчина.

Спасатели деблокировали тело водителя легкового автомобиля с помощью шанцевого и гидравлического инструмента. Также смыли горючее с проезжей части,
– указали в ГСЧС.

Причину происшествия будут устанавливать правоохранители.

Жуткие кадры аварии на Кольцевой дороге / фото ГСЧС Киева

 

Заметим, на днях на Львовщине патрульные сбили 17-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Его госпитализировали, а полицейских отстранили. Инициировано служебное расследование.