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24 Канал Новини України У Києві сталася моторошна ДТП: тіло загиблого водія довелося вирізати з салону
29 червня, 15:12
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У Києві сталася моторошна ДТП: тіло загиблого водія довелося вирізати з салону

Дмитро Усик
Основні тези
  • Вночі 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП між легковим автомобілем Volkswagen і вантажівкою MAN.
  • Внаслідок аварії загинув чоловік, тіло якого довелося вирізати з салону автомобіля.

Вночі 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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Що відомо про аварію у Києві сьогодні

Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік. 

Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту. Також змили пальне з проїжджої частини, 
– вказали у ДСНС.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Моторошні кадри аварії на Кільцевій дорозі / фото ДСНС Києва

 

Зауважимо, днями на Львівщині патрульні збили 17-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході. Його ушпиталили, а поліцейських відсторонили. Ініційовано службове розслідування.