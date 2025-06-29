У Києві сталася моторошна ДТП: тіло загиблого водія довелося вирізати з салону

Вночі 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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Що відомо про аварію у Києві сьогодні

Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.