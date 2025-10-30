На оккупированной Луганщине – авария на ТЭС: по всей территории исчезли свет, вода и тепло

На территории всей временно оккупированной Россией Луганской области исчезли свет, водоснабжение и отопление. Причиной называют аварию на местной ТЭС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Там также показали кадры с территории соответствующей тепловой электростанции.

Какова ситуация на оккупированной Луганщине?

По данным NEXTA Live, электричества нет на всей оккупированной территории. В соцсетях сообщают об "аварии" на тепловой электростанции в городе Счастье, после которой остановились котельные и насосные станции.

Поэтому сидят в так называемой ЛНР не только без света (кое-где его, правда, уже начали давать), но и без воды и отопления,

– говорится в сообщении.

В свою очередь так называемая "власть ЛНР" заявила о технической неисправности и провела экстренное заседание.

Авария на ТЭС в городе Счастье: смотрите видео

Над объектом поднимается темный дым: смотрите видео

К слову, в конце сентября украинские дроны атаковали несколько главных газораспределительных станций во временно оккупированной Луганской области. Тогда под атакой оказалась ГРС "Счастье", которая является основным источником газа для вышеупомянутой ТЭС.

До этого россияне ударили по ТЭС Украины