30 жовтня, 16:06
На окупованій Луганщині – аварія на ТЕС: по всій території зникли світло, вода та тепло

Маргарита Волошина
Основні тези
  • По всій окупованій території Луганської області зникло світло, водопостачання та опалення через аварію на ТЕС.
  • Так звана "влада ЛНР" заявила про технічну несправність та провела екстрене засідання у зв'язку з ситуацією.

На території усієї тимчасово окупованої Росією Луганської області зникло світло, водопостачання та опалення. Причиною називають аварію на місцевій ТЕС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Там також показали кадри з території відповідної теплової електростанції.

Дивіться також У Росії скасовують субсидії на світло для економії: як зміняться тарифи 

Яка ситуація на окупованій Луганщині?

За даними NEXTA Live, електрики немає на всій окупованій території. В соцмережах повідомляють про "аварію" на тепловій електростанції у місті Щастя, після якої зупинилися котельні та насосні станції. 

Тож сидять у так званій ЛНР не лише без світла (де-не-де його, щоправда, вже почали давати), а й без води та опалення, 
ідеться у повідомленні.

Своєю чергою так звана "влада ЛНР" заявила про технічну несправність і провела екстрене засідання.

Аварія на ТЕС у місті Щастя: дивіться відео

Над об'єктом здіймається темний дим: дивіться відео

До слова, наприкінці вересня українські дрони атакували кілька головних газорозподільчих станцій в тимчасово окупованій Луганській області. Тоді під атакою опинилася ГРС "Щастя", яка є основним джерелом газу для вищезгаданої ТЕС.

До цього росіяни вдарили по ТЕС України

  • Зранку 30 жовтня ДТЕК повідомила, що Росія знову атакувала теплові електростанції в різних регіонах. Внаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання станцій. Наразі тривають роботи над усуненням наслідків.

  • Заступник міністра енергетики України Микола Колісник раніше пояснював, що Україна накопичила ресурси для підтримки енергосистеми, але відновлення після обстрілів залежить від безпекової ситуації.