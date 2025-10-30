Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Там також показали кадри з території відповідної теплової електростанції.
Дивіться також У Росії скасовують субсидії на світло для економії: як зміняться тарифи
Яка ситуація на окупованій Луганщині?
За даними NEXTA Live, електрики немає на всій окупованій території. В соцмережах повідомляють про "аварію" на тепловій електростанції у місті Щастя, після якої зупинилися котельні та насосні станції.
Тож сидять у так званій ЛНР не лише без світла (де-не-де його, щоправда, вже почали давати), а й без води та опалення,
– ідеться у повідомленні.
Своєю чергою так звана "влада ЛНР" заявила про технічну несправність і провела екстрене засідання.
Аварія на ТЕС у місті Щастя: дивіться відео
Над об'єктом здіймається темний дим: дивіться відео
До слова, наприкінці вересня українські дрони атакували кілька головних газорозподільчих станцій в тимчасово окупованій Луганській області. Тоді під атакою опинилася ГРС "Щастя", яка є основним джерелом газу для вищезгаданої ТЕС.
До цього росіяни вдарили по ТЕС України
Зранку 30 жовтня ДТЕК повідомила, що Росія знову атакувала теплові електростанції в різних регіонах. Внаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання станцій. Наразі тривають роботи над усуненням наслідків.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник раніше пояснював, що Україна накопичила ресурси для підтримки енергосистеми, але відновлення після обстрілів залежить від безпекової ситуації.