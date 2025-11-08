В двух областях ввели аварийные отключения электроэнергии
- В Донецкой и Сумской областях 8 ноября из-за последствий ночной атаки России введены аварийные отключения электроэнергии.
- Отключения вызваны необходимостью немедленного снижения потребляемой мощности, и их продолжительность невозможно спрогнозировать.
В Донецкой и Сумской областях вечером 8 ноября вернули аварийные отключения света. Причиной стали последствия ночной российской атаки по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и АО "Сумыоблэнерго".
Что известно об аварийных отключениях света в Украине?
- Донецкая область
Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что в регионе применили аварийные отключения.
В результате ночных ударов по инфраструктуре в Объединенной энергосистеме Украины снизился уровень напряжения, поэтому регулировщик вынужден применить графики отключения,
– написал чиновник.
Он также отметил, что специалисты по всей стране работают над восстановлением электроснабжения в полном объеме.
- Сумская область
В компании "Сумыоблэнерго" отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" в 18:52 на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. ГАВ действуют для 1 – 4 очередей потребителей.
Обратите внимание! В "Сумыоблэнерго" объяснили, что графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.
Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ,
– отметили в облэнерго.
В компании подчеркнули, что сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".
Кстати, директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире 24 Канала, что одним из сценариев россиян может быть обесточивание левобережной Украины из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Однако пока к точке, при которой оккупанты могут реализовать этот сценарий, Украина еще не подошла.
Какую ситуацию в энергетике ожидать 9 ноября?
В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59. Причиной ограничений являются последствия российских обстрелов по критической инфраструктуре.
Будут выключать электроэнергию объемом от 2 до 4 очередей. Также отключения коснутся промышленности.
Стоит отметить, что российские атаки 8 ноября привели к отключениям электроэнергии в Харькове, Сумах, на Полтавщине и Одесской области. В городах разворачивают Пункты несокрушимости, а коммунальщики работают над восстановлением поставок электроэнергии и воды.