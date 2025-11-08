У двох областях ввели аварійні відключення електроенергії

У Донецькій та Сумській областях увечері 8 листопада повернули аварійні відключення світла. Причиною стали наслідки нічної російської атаки по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та АТ "Сумиобленерго".

Що відомо про аварійні відключення світла в Україні?

Донецька область

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що в регіоні застосували аварійні відключення.

Унаслідок нічних ударів по інфраструктурі в Об'єднаній енергосистемі України знизився рівень напруги, тому регулювальник змушений застосувати графіки відключення,

– написав посадовець.

Він також наголосив, що фахівці по всій країні працюють над відновленням електропостачання у повному обсязі.

Сумська область

У компанії "Сумиобленерго" зауважили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" о 18:52 на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. ГАВ діють для 1 – 4 черг споживачів.

Зверніть увагу! У "Сумиобленерго" пояснили, що графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, за яких є чіткі часові рамки.

Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ,

– зазначили в обленерго.

У компанії підкреслили, що повідомити споживачів про тривалість знеструмлення під час застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до скасування командою НЕК "Укренерго".

До речі, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в етері 24 Каналу, що одним зі сценаріїв росіян може бути знеструмлення лівобережної України через атаки на енергетичну інфраструктуру. Однак поки що до точки, за якої окупанти можуть реалізувати цей сценарій, Україна ще не підійшла.

Яку ситуацію в енергетиці очікувати 9 листопада?