Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и АО "Сумыоблэнерго".

К теме Остановились троллейбусы и фуникулер: в Киеве транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения

Что известно об аварийных отключениях света в Украине?

Донецкая область

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что в регионе применили аварийные отключения.

В результате ночных ударов по инфраструктуре в Объединенной энергосистеме Украины снизился уровень напряжения, поэтому регулировщик вынужден применить графики отключения,

– написал чиновник.

Он также отметил, что специалисты по всей стране работают над восстановлением электроснабжения в полном объеме.

Сумская область

В компании "Сумыоблэнерго" отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" в 18:52 на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. ГАВ действуют для 1 – 4 очередей потребителей.

Обратите внимание! В "Сумыоблэнерго" объяснили, что графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.

Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ,

– отметили в облэнерго.

В компании подчеркнули, что сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".

Кстати, директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире 24 Канала, что одним из сценариев россиян может быть обесточивание левобережной Украины из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Однако пока к точке, при которой оккупанты могут реализовать этот сценарий, Украина еще не подошла.

Какую ситуацию в энергетике ожидать 9 ноября?