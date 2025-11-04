В Авдеевке уничтожен штаб одного из самых боеспособных российских подразделений БпЛА

Оккупанты устроили штаб группы подразделения "Рубикон" в полуразрушенном доме в Авдеевке Донецкой области. Там его обнаружили украинские разведчики, куда впоследствии филигранно направили беспилотник с более чем 100 килограммами взрывчатки.

В результате операции ликвидированы российские офицеры и операторы БпЛА. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по "Рубикону" в Авдеевке?

Мастера ГУР действовали по добытым координатам расположения противника. В условиях плотной городской застройки они направили в российский штаб беспилотник FP-2, оснащенный боевой частью в 105 килограммов.

В результате удара были ликвидированы офицеры и операторы дронов.

Атака по оккупантам в Авдеевке: смотрите видео

Справка: Подразделение "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем. Это одна из самых боеспособных структур оккупационной армии, на которую Россия тратит значительные ресурсы.

ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие,

– резюмировали военные.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что организовать в Украине так называемую "стену дронов" теоретически возможно. Однако вражеские атаки часто отличаются друг от друга, что создает ряд проблем.

