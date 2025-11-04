В Авдіївці знищено штаб одного з найбоєздатніших російських підрозділів БпЛА

Окупанти влаштували штаб групи підрозділу "Рубікон" у напівзруйнованому будинку в Авдіївці на Донеччині. Там його виявили українські розвідники, куди згодом філігранно спрямували безпілотник із понад 100 кілограмами вибухівки.

Унаслідок операції ліквідовано російських офіцерів і операторів БпЛА. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по "Рубікону" в Авдіївці?

Майстри ГУР діяли за здобутими координатами розташування противника. В умовах щільної міської забудови вони спрямували в російський штаб безпілотник FP-2, оснащений бойовою частиною у 105 кілограмів.

Унаслідок удару було ліквідовано офіцерів та операторів дронів.

Атака по окупантах в Авдіївці: дивіться відео

Довідка: Підрозділ "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем. Це одна з найбоєздатніших структур окупаційної армії, на яку Росія витрачає значні ресурси.

ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин настане справедлива відплата,

– резюмували військові.

