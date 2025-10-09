Укр Рус
24 Канал Новости Украины Если Украина получит Gripen: авиаэксперт сказал, какую большую проблему удастся решить
9 октября, 05:28
4

Если Украина получит Gripen: авиаэксперт сказал, какую большую проблему удастся решить

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Gripen изготовлены в меньшем количестве, чем F-16; имеют несколько иную систему сервисного обслуживания.
  • Украина может получить дополнительные самолеты Gripen от Швеции, однако точное количество и время передачи пока не уточняются.

Наше государство ожидает получить от Швеции самолеты Gripen. Специфика этого вида авиации заключается в том, что он был не натовский, а разработкой шведов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что он оценивает Gripen как очень качественный самолет, однако он был изготовлен в четыре раза меньшем объеме, чем F-16.

Смотрите также Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят и лучше ли F-16

В чем будет эффективность Gripen?

Система сервисного обслуживания самолетов Gripen иная, чем у F-16. По словам авиаэксперта, обслуживание Gripen может происходить на полевом автобане, а если надо будет провести регламентные работы – придется делать это на заводе. По мнению Криволапа, эта деталь может вызвать определенные проблемы.

Основное преимущество Gripen не только в том, что он может нести ракеты Taurus. Авиаэксперт отметил, что у россиян есть возможность запускать КАБы. У нас сейчас нет средств, с помощью которых эти бомбардировщики с КАБами отогнать.

В Украине не хватает средств ПВО, чтобы до них достать, а ракеты, которыми оснащены наши самолеты – по таким целям не добивают, 
– объяснил Криволап.

По его словам, даже, если у нас будут лучшие современные ракеты AIM-120 AMRAAM, которые поражают на расстояние 180 километров, это все равно в 1,5 раза меньше дистанция, чем у ракет Р-37М, которыми оснащены российские самолеты. Они бьют на расстояние до 300 километров.

Однако при наличии у Украины самолетов Gripen, как отметил авиэксперт, эту проблему можно будет решить. Ведь на этот вид авиации есть возможность прицепить ракету-метеор "воздух-воздух".

Она имеет особенность, которая заключается в том, что у нее точный воздушный реактивный двигатель. Это свидетельствует о том, что она со скоростью четырех махов может догнать любой истребитель. Тогда ситуация с российскими КАБами будет решена, 
– озвучил Криволап.

Он добавил, что к Gripen еще понадобится самолет Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, который будет наводить эту ракету-метеор. Криволап подытожил, чтобы противодействовать российским бомбардировщикам с КАБами большого количества таких самолетов и ракет не нужно.

Что известно о передаче Украине Gripen?

  • В конце сентября заместитель главы минобороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина может получить дополнительные самолеты Gripen. Однако в каком количестве и когда именно это произойдет он не озвучил.

  • Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ убежден, что этот вид авиации наше государство стопроцентно получит, вопрос только когда именно. Он рассказал, что замена двигателя в Gripen занимает всего час, а дозаправка происходит без выключения двигателя. По его словам, Gripen может нести на себе все виды вооружения, которые Украина сейчас использует.