Наше государство ожидает получить от Швеции самолеты Gripen. Специфика этого вида авиации заключается в том, что он был не натовский, а разработкой шведов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что он оценивает Gripen как очень качественный самолет, однако он был изготовлен в четыре раза меньшем объеме, чем F-16.

В чем будет эффективность Gripen?

Система сервисного обслуживания самолетов Gripen иная, чем у F-16. По словам авиаэксперта, обслуживание Gripen может происходить на полевом автобане, а если надо будет провести регламентные работы – придется делать это на заводе. По мнению Криволапа, эта деталь может вызвать определенные проблемы.

Основное преимущество Gripen не только в том, что он может нести ракеты Taurus. Авиаэксперт отметил, что у россиян есть возможность запускать КАБы. У нас сейчас нет средств, с помощью которых эти бомбардировщики с КАБами отогнать.

В Украине не хватает средств ПВО, чтобы до них достать, а ракеты, которыми оснащены наши самолеты – по таким целям не добивают,

– объяснил Криволап.

По его словам, даже, если у нас будут лучшие современные ракеты AIM-120 AMRAAM, которые поражают на расстояние 180 километров, это все равно в 1,5 раза меньше дистанция, чем у ракет Р-37М, которыми оснащены российские самолеты. Они бьют на расстояние до 300 километров.

Однако при наличии у Украины самолетов Gripen, как отметил авиэксперт, эту проблему можно будет решить. Ведь на этот вид авиации есть возможность прицепить ракету-метеор "воздух-воздух".

Она имеет особенность, которая заключается в том, что у нее точный воздушный реактивный двигатель. Это свидетельствует о том, что она со скоростью четырех махов может догнать любой истребитель. Тогда ситуация с российскими КАБами будет решена,

– озвучил Криволап.

Он добавил, что к Gripen еще понадобится самолет Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, который будет наводить эту ракету-метеор. Криволап подытожил, чтобы противодействовать российским бомбардировщикам с КАБами большого количества таких самолетов и ракет не нужно.

Что известно о передаче Украине Gripen?