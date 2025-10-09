Якщо Україна матиме Gripen: авіаексперт сказав, яку велику проблему вдасться розв'язати
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що Gripen виготовлені у меншій кількості, ніж F-16; мають дещо іншу систему сервісного обслуговування.
- Україна може отримати додаткові літаки Gripen від Швеції, однак точна кількість і час передачі наразі не уточнюються.
Наша держава очікує отримати від Швеції літаки Gripen. Специфіка цього виду авіації полягає у тому, що він був не натовський, а розробкою шведів.
Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, наголосивши на тому, що він оцінює Gripen як дуже якісний літак, однак він був виготовлений в чотири рази меншому обсязі, ніж F-16.
Дивіться також Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують і чи кращі за F-16
В чому буде ефективність Gripen?
Система сервісного обслуговування літаків Gripen інакша, ніж у F-16. Зі слів авіаексперта, обслуговування Gripen може відбуватися на польовому автобані, а якщо треба буде провести регламентні роботи – доведеться робити це на заводі. На думку Криволапа, ця деталь може викликати певні проблеми.
Основна перевага Gripen не тільки в тому, що він може нести ракети Taurus. Авіаексперт зауважив на тому, що у росіян є можливість запускати КАБи. В нас зараз нема засобів, за допомогою яких ці бомбардувальники з КАБами відігнати.
В України не вистачає засобів ППО, щоб до них дістати, а ракети, якими оснащені наші літаки – по таким цілям не добивають,
– пояснив Криволап.
З його слів, навіть, якщо в нас будуть найкращі сучасні ракети AIM-120 AMRAAM, які уражають на відстань 180 кілометрів, це все одно в 1,5 рази менша дистанція, ніж у ракет Р-37М, якими оснащені російські літаки. Вони б'ють на відстань до 300 кілометрів.
Однак за наявності в України літаків Gripen, як зазначив авіексперт, цю проблему можна буде розв'язати. Адже на цей вид авіації є можливість причепити ракету-метеор "повітря-повітря".
Вона має особливість, яка полягає у тому, що в неї точний повітряний реактивний двигун. Це свідчить про те, що вона зі швидкістю чотирьох махів може наздогнати будь-який винищувач. Тоді ситуація з російськими КАБами буде вирішена,
– озвучив Криволап.
Він додав, що до Gripen ще знадобиться літак Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення, який буде наводити цю ракету-метеор. Криволап підсумував, аби протидіяти російським бомбардувальникам з КАБами великої кількості таких літаків та ракет не потрібно.
Що відомо про передачу Україні Gripen?
Наприкінці вересня заступник очільника міноборони Іван Гаврилюк заявив, що Україна може отримати додаткові літаки Gripen. Однак у якій кількості та коли саме це станеться він не озвучив.
Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ переконаний, що цей вид авіації наша держава стовідсотково отримає, питання лише коли саме. Він розповів, що заміна двигуна у Gripen займає лише годину, а дозаправлення відбувається без вимикання двигуна. З його слів, Gripen може нести на собі всі види озброєння, які Україна наразі використовує.