Наша держава очікує отримати від Швеції літаки Gripen. Специфіка цього виду авіації полягає у тому, що він був не натовський, а розробкою шведів.

Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, наголосивши на тому, що він оцінює Gripen як дуже якісний літак, однак він був виготовлений в чотири рази меншому обсязі, ніж F-16.

В чому буде ефективність Gripen?

Система сервісного обслуговування літаків Gripen інакша, ніж у F-16. Зі слів авіаексперта, обслуговування Gripen може відбуватися на польовому автобані, а якщо треба буде провести регламентні роботи – доведеться робити це на заводі. На думку Криволапа, ця деталь може викликати певні проблеми.

Основна перевага Gripen не тільки в тому, що він може нести ракети Taurus. Авіаексперт зауважив на тому, що у росіян є можливість запускати КАБи. В нас зараз нема засобів, за допомогою яких ці бомбардувальники з КАБами відігнати.

В України не вистачає засобів ППО, щоб до них дістати, а ракети, якими оснащені наші літаки – по таким цілям не добивають,

– пояснив Криволап.

З його слів, навіть, якщо в нас будуть найкращі сучасні ракети AIM-120 AMRAAM, які уражають на відстань 180 кілометрів, це все одно в 1,5 рази менша дистанція, ніж у ракет Р-37М, якими оснащені російські літаки. Вони б'ють на відстань до 300 кілометрів.

Однак за наявності в України літаків Gripen, як зазначив авіексперт, цю проблему можна буде розв'язати. Адже на цей вид авіації є можливість причепити ракету-метеор "повітря-повітря".

Вона має особливість, яка полягає у тому, що в неї точний повітряний реактивний двигун. Це свідчить про те, що вона зі швидкістю чотирьох махів може наздогнати будь-який винищувач. Тоді ситуація з російськими КАБами буде вирішена,

– озвучив Криволап.

Він додав, що до Gripen ще знадобиться літак Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення, який буде наводити цю ракету-метеор. Криволап підсумував, аби протидіяти російським бомбардувальникам з КАБами великої кількості таких літаків та ракет не потрібно.

Що відомо про передачу Україні Gripen?