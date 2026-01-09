У России проблемы с самолетами Ту-95, которые бомбардируют Украину: авиаэксперт указал, что с ними не так

Операция "Паутина" нанесла колоссальный удар по российской авиации. Значительная часть их авиапарка уже серьезно устарела.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что по состоянию на начало полномасштабной войны россияне рассказывали, что у них около 60 самолетов Ту-95МС, а летали из них – 47 единиц. Фактически оказалось, что на конец 2022 года у них было 26 – 30 исправных самолетов.

К теме Россияне постепенно отказываются от обстрелов со стратегической авиации: в чем причина

Какие у России проблемы с авиацией?

По словам Криволапа, в любой стране не менее 20% боевой техники находится на регламентных ремонтах и других осмотрах. Именно поэтому у оккупантов еще меньше исправных самолетов Ту-95МС.

После операции "Паутина" мне не получается насчитать более 18 российских самолетов Ту-95. Если брать же последние события, то их еще меньше. Это связано и с ремонтом, и со старением самолетов. Помним, что замечательный самолет Ан-22 "Антей" развалился в воздухе. Потому что он старый,

– сказал Криволап.

Ту-95 можно назвать ровесником Ан-22. А двигатели НК-12, которые стоят на этих самолетах – это уже очень старая технология с 1950-х годов. Поэтому неудивительно, что все понемногу выходит из строя. Советская промышленность изготавливала и шасси, и гидравлику, и гидронасосные агрегаты и другие составляющие, но все эти заводы уже давно закрылись.

То же касается и стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые особо не эксплуатировались, потому что они уж слишком прихотливы и неудобны. Потом там решили отремонтировать три Ту-160 и назвали их Ту-160М3. И есть вопрос, что вообще они там смогли изменить.

У россиян большие проблемы. Производства нет. Они пытались сделать новый бомбардировщик "Посланник". Говорят, что утвердили эскизный проект. Но так его никто и не видел. Американцы же пошли значительно дальше. У них работают уже совсем другие системы,

– отметил Криволап.

Проблемы с российской авиацией: коротко