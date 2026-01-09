У Росії проблеми з літаками Ту-95, які бомбардують Україну: авіаексперт вказав, що з ними не так

Операція "Павутина" завдала колосального удару по російські авіації. Значна частина їхнього авіапарку вже серйозно застаріла.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що станом на початок повномасштабної війни росіяни розповідали, що у них близько 60 літаків Ту-95МС, а літали з них – 47 одиниць. Фактично виявилося, що на кінець 2022 року у них було 26 – 30 справних літаків.

Які Росія має проблеми з авіацією?

За словами Криволапа, у будь-якій країні щонайменше 20% бойової техніки перебуває на регламентних ремонтах та інших оглядах. Саме тому в окупантів ще менше справних літаків Ту-95МС.

Після операції "Павутина" мені не виходить нарахувати більш ніж 18 російських літаків Ту-95. Якщо брати ж останні події, то їх ще менше. Це пов'язано і з ремонтом, і зі старінням літаків. Пам'ятаємо, що чудовий літак Ан-22 "Антей" розвалився в повітрі. Тому що він старий,

– сказав Криволап.

Ту-95 можна назвати ровесником Ан-22. А двигуни НК-12, які стоять на цих літаках – це вже дуже стара технологія з 1950-х років. Тому не дивно, що все потроху виходить з ладу. Радянська промисловість виготовляла і шасі, і гідравліку, і гідронасосні агрегати та інші складові, але всі ці заводи вже давно закрилися.

Те саме стосується і стратегічних бомбардувальників Ту-160, які особливо не експлуатували, тому що вони аж надто вибагливі та незручні. Згодом там вирішили відремонтувати три Ту-160 та назвали їх Ту-160М3. І є питання, що взагалі вони там змогли змінити.

В Росіян великі проблеми. Виробництва немає. Вони намагалися зробити новий бомбардувальник "Посланник". Говорять, що затвердили ескізний проєкт. Але так його ніхто і не бачив. Американці ж пішли значно далі. У них працюють вже зовсім інші системи,

– зазначив Криволап.

Проблеми з російською авіацією: коротко