Апелляционный суд провинции Онтарио в Канаде отклонил иск авиакомпании МАУ и постановил ей сполна выплатить компенсации всем жертвам катастрофы самолета рейса PS752 в 2020 году

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение суда от 11 августа. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди них были и украинские граждане.

Что решил суд?

Международное право возлагает на авиакомпанию ответственность за выплату каждому пассажиру до 180 тысяч долларов США компенсации убытков в случае доказательства ее вины. В случае выявления компанией халатности сумму могут увеличить.

В прошлом году суд признал, что авиакомпания действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана. Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы.

Сейчас же апелляционный суд Онтарио отказался менять этот приговор.

Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков,

– говорится в постановлении суда.

К слову, в апреле Иран обратился в Международный суд ООН с требованием признать недействительным решение ИКАО по трагедии с самолетом МАУ, сбитым над Ираном в 2020 году. Иск был подан против Украины, Великобритании, Канады и Швеции.