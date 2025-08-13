Апеляційний суд провінції Онтаріо у Канаді відхилив позов авіакомпанії МАУ й постановив їй сповна виплатити компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752 у 2020 році

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення суду від 11 серпня. Тоді внаслідок авіатрощі загинули 176 осіб, серед них були й українські громадяни.

Дивіться також Іран продовжує ігнорувати претензії України щодо катастрофи літака МАУ, – МЗС

Що вирішив суд?

Міжнародне право покладає на авіакомпанії відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тисяч доларів США компенсації збитків у разі доведення її провини. У разі виявлення компанією недбалості суму можуть збільшити.

Минулого року суд визнав, що авіакомпанія діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана. Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи.

Зараз же апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.

Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів,

– ідеться в ухвалі суду.

До слова, у квітні Іран звернувся до Міжнародного суду ООН із вимогою визнати недійсним рішення ІКАО щодо трагедії з літаком МАУ, збитим над Іраном у 2020 році. Позов було подано проти України, Британії, Канади та Швеції.