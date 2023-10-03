Зрештою у МЗС наголосили, що координаційна група буде продовжувати врегульовувати ситуацію щодо допомоги жертвам збитого літака МАУ в Ірані у межах міжнародного права. Водночас там визнали, що наразі ситуацію неможливо врегулювати шляхом переговорів.

До теми Збиття українського Boeing 737 у 2020 році: в Ірані засудили 10 військових ППО

У МЗС розповіли, чим завершилися перемовини з Іраном

Міністерство підкреслило серйозність координаційної групи у пошуку мирного вирішення міжнародних спорів. Примітно, що з 2020 року група старанно намагалася розв'язати спірне питання про збиття рейсу PS752 шляхом дипломатичних переговорів.

Після наполегливих зусиль Іран нарешті погодився брати участь у дискусіях з усіма членами групи у вересні 2023 року. Отже, цього тижня відбулася важлива зустріч між представниками чотирьох країн-членів Координаційної групи та офіційними особами Ірану.

Під час цих обговорень значний наголос був зроблений на відповідальності Ірану за його порушення міжнародного права та обов'язковому забезпеченні повної компенсації за згубні наслідки збиття рейсу PS752. Група твердо переконана, що досягнення повної реституції передбачає більше, ніж просте фінансове відшкодування.

Однак координаційна група висловила своє розчарування через постійне небажання Ірану підтримати нашу позицію, таким чином нехтуючи нашими претензіями.

У МЗС наголосили, що поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього спору відповідно до норм міжнародного права. Це також можуть здійснювати й в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

Наостанок у дописі міністерства мовиться про те, що родини жертв рейсу PS752 заслуговують на прозорість, справедливість і відповідальність за трагічну втрату своїх близьких і за страждання, які вони продовжують терпіти.

Україна подала позов до суду ООН через збиття літак Boeing 737