Позов офіційно прокоментували у МЗС Ірану. Ба більше, уряд звинуватив Україну та її західних партнерів у "переслідуванні своїх політичних цілей".

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Реакція Ірану на позов до суду

Іран відкидає будь-які звинувачення щодо неправомірного розслідування. Зокрема, МЗС заявило, що уряд створи "незалежну технічну групу" нібито відразу після збиття літака. Окрім того, Іран буцімто "сумлінно" і "прозоро" встановлював усі деталі трагедії.

Після трагічного інциденту з українським літаком Ісламська Республіка Іран офіційно, відповідно до внутрішнього законодавства, міжнародних зобов'язань, а також з доброю волею, прозорістю та максимальною серйозністю вжила необхідних заходів, щоб пролити світло на різні аспекти інциденту,

– заявили в МЗС.

Ба більше, Іран заявив, що нібито допускав до місця падіння усіх експертів, а технічний звіт готували за участю експертів із Франції, США, України, Канади та Британії. За словами МЗС, завершення розслідування більшість експертів "сприйняла добре". Окрім того, військова прокуратура Тегерану теж провела "ретельне та всебічне" розслідування. У лютому 2023 року суд Ірану виніс вирок усім винним у скоєнні злочину.

Також Іран виправдався, що нібито запрошував до Тегерану представників України та Канади. У МЗС наголосили, що й досі чекають відповіді на запрошення.

Україна подала позов до Міжнародного суду

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія 5 липня 2023 року офіційно подали позов до Міжнародного суду ООН через збиття літака МАУ. У МЗС України наголосили, що Іран першочергово порушив Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Окрім того, Іран звинуватили у бездіяльності, приховуванні та знищуванні доказів скоєння злочину. Ба більше, Тегеран відразу почав перекидати провину на інші держави, а лише потім – зізнався у скоєному.

Україна вимагає не лише притягнути Іран до відповідальності, а й виплати справедливої компенсації за матеріальні та моральні збитки родинам загиблих