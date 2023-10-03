В конце концов в МИД подчеркнули, что координационная группа будет продолжать урегулировать ситуацию с помощью жертв сбитого самолета МАУ в Иране в рамках интернационального права. В то же время, там признали, что сейчас ситуацию невозможно урегулировать путем переговоров.
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В МИДе рассказали, чем завершились переговоры с Ираном
Министерство подчеркнуло серьезность координационной группы в поиске мирного разрешения международных споров. Примечательно, что с 2020 года группа усердно пыталась решить спорный вопрос об уничтожении рейса PS752 путем дипломатических переговоров.
После упорных усилий Иран наконец-то согласился участвовать в дискуссиях со всеми членами группы в сентябре 2023 года. На этой неделе состоялась важная встреча между представителями четырех стран-членов Координационной группы и официальными лицами Ирана.
В ходе этих обсуждений значительное внимание было сделано на ответственности Ирана за его нарушение международного права и обязательное обеспечение полной компенсации за гибельные последствия сбивания рейса PS752. Группа твердо убеждена, что достижение полной реституции предполагает большее, чем простое финансовое возмещение.
Однако координационная группа выразила свое разочарование из-за постоянного нежелания Ирана поддержать нашу позицию, таким образом пренебрегая нашими претензиями.
В МИД подчеркнули, что пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого спора в соответствии с нормами международного права. Это также может осуществляться и в рамках производства в Международном Суде ООН.
Напоследок в сообщении министерства говорится, что семьи жертв рейса PS752 заслуживают прозрачности, справедливости и ответственности за трагическую потерю своих близких и за страдания, которые они продолжают терпеть.
Украина подала иск в суд ООН из-за сбивания самолета Boeing 737
- В МИД Украины 29 июня рассказали, что Украина и другие члены координационной группы подали иск на Иран в Международном суде ООН в Гааге из-за сбивания украинского самолета Boeing 737. В частности, в министерстве подчеркнули, что группа будет продолжать прилагать усилия, чтобы привлечь иранскую сторону к ответственности.
- Кроме Украины к иску также присоединились еще три страны. Это Великобритания, Швеция и Канада, осуждающие Тегеран за сбивание пассажирского самолета.
- В конце концов, на иск Украины официально отреагировал Иран. Там заявили, что этот иск "политический" и отвергли любые обвинения в неправомерном расследовании.