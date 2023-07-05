О подготовку иска стало известно 29 июня. В сообщении отмечают, что Иран не ответил по требованию стран создать арбитраж для разрешения этого спора. Она была отправлена еще 28 декабря 2022 года, однако Тегеран отказывается сотрудничать.

Смотрите также Избиение украинского Boeing 737 в 2020 году: в Иране осудили 10 военных ПВО

Иск против Ирана официально подали в суд

В МИД подчеркнули, что Иран в первую очередь нарушил Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации в 1971 году. Украина неоднократно заявляла на официальном уровне, что ущерб Boeing 737 ракетами "земля-воздух" является нарушением международных правовых обязательств Ирана, в отношении которых он должен взять на себя полную ответственность.

Как указано в нашем иске, Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами,

– заявили в МИД.

Кроме того, общий иск в Международный Суд демонстрирует непреклонную приверженность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752.

Что известно о Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, также известна как Монреальская конвенция 1971 года. Канада, Швеция, Украина, Соединенное Королевство и Иран являются государствами-участниками настоящей Конвенции. Настоящая Конвенция требует от государств запрещать, предотвращать и наказывать определенные правонарушения против гражданской авиации, включая незаконное и умышленное уничтожение находящегося в эксплуатации воздушного судна.

Согласно Конвенции, Иран должен был заключить под стражу вероятных преступников, немедленно провести предварительное расследование фактов и сообщить заинтересованным странам о своих выводах. Также государства-участники Конвенции должны прилагать все усилия, чтобы предотвращать преступления против гражданской авиации.

В иске Украина и еще 3 страны утверждают, что Иран совершал действия и бездействие, полностью не отвечающие требованиям Монреальской конвенции 1971 года до и после сбития самолета рейса PS752 военнослужащими Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции.

"Иран не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение рейса PS752. Впоследствии он также не смог провести прозрачное, справедливое и беспристрастное расследование и судебное преследование в соответствии с международным правом. Иран же скрыл или уничтожил доказательства (включая немедленный снос места катастрофы бульдозером) другие государства, прежде чем возложить вину за ущерб на военнослужащих КСИР низового звена, провел фиктивный и непрозрачный судебный процесс и не предоставил никакой информации заявителям или Совету Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о мерах, предпринятых в отношении вероятных нарушителей", – говорится в документе.

Украина требует не только привлечь Иран к ответственности, но и выплаты справедливой компенсации за материальный и моральный ущерб семьям погибших.

Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране