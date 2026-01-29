В авиакатастрофе в Колумбии погибли 15 человек, среди них высокопоставленные чиновники

В среду, 28 января, в Колумбии упал пассажирский самолет. На борту было 15 человек, среди них –конгрессмен.

Не выжил никто. Об этом пишет CNN и ВВС.

Смотрите также На фоне рейда США против Мадуро: Колумбия стянула войска и танки на границу с Венесуэлой

Что известно об авиакатастрофе?

В самолете было 13 пассажиров и 2 члена экипажа.

Среди тех, кто находился на борту, был колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро, его помощник, а также Карлос Сальседо, кандидат на предстоящих выборах в Конгресс.

Кинтеро занимал одно из 16 мест в парламенте Колумбии, предназначенных для представления жертв конфликта между марксистской повстанческой армией, Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) и колумбийским государством.

Известно, что самолет эксплуатировался государственной авиакомпанией Satena. Он потерял связь с диспетчерской службой вскоре после взлета из аэропорта Камило Даса в Кукуте.

Борт вылетел в 11:42 по местному времени и должен был приземлиться около 12:05, но последний контакт с диспетчерской службой состоялся в 11:54.

Нашли обломки в сельской местности Ла-Плайя-де-Белен. К поискам привлекали несколько других самолетов.

Другие авиакатастрофы