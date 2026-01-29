В авіакатастрофі в Колумбії загинули 15 людей, серед них – високопосадовці
- У Колумбії в авіакатастрофі загинули 15 людей, включаючи колумбійського конгресмена Діогенеса Кінтеро.
- Літак державної авіакомпанії Satena втратив зв'язок невдовзі після зльоту, а уламки знайшли у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен.
У середу, 28 січня, у Колумбії впав пасажирський літак. На борту було 15 осіб, серед них – конгресмен.
Не вижив ніхто. Про це пише CNN та ВВС.
Що відомо про авіакатастрофу?
У літаку було 13 пасажирів та 2 члени екіпажу.
Серед тих, хто перебував на борту, був колумбійський конгресмен Діогенес Кінтеро, його помічник, а також Карлос Сальседо, кандидат на майбутніх виборах до Конгресу.
Кінтеро обіймав одне з 16 місць у парламенті Колумбії, призначених для представлення жертв конфлікту між марксистською повстанською армією, Революційними збройними силами Колумбії (FARC) та колумбійською державою.
Відомо, що літак експлуатувався державною авіакомпанією Satena. Він втратив зв'язок з диспетчерською службою невдовзі після зльоту з аеропорту Каміло Даса в Кукуті.
Борт вилетів об 11:42 за місцевим часом і мав приземлитися близько 12:05, але останній контакт з диспетчерською службою відбувся об 11:54.
Знайшли уламки у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен. До пошуків залучали кілька інших літаків.
Інші авіакатастрофи
У турецькій Анкарі розбився приватний літак з очільником Генштабу Лівії на борту. Це сталося ще 23 грудня 2025 року.
За кілька днів до цього у затоці Галвестон розбився літак ВМС Мексики. Тоді загинуло 5 осіб, серед них дитина. На борту перебували пацієнти з опіковими травмами.