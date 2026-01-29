В авіакатастрофі в Колумбії загинули 15 людей, серед них – високопосадовці

У середу, 28 січня, у Колумбії впав пасажирський літак. На борту було 15 осіб, серед них – конгресмен.

Не вижив ніхто. Про це пише CNN та ВВС.

Дивіться також На тлі рейду США проти Мадуро: Колумбія стягнула війська та танки на кордон із Венесуелою

Що відомо про авіакатастрофу?

У літаку було 13 пасажирів та 2 члени екіпажу.

Серед тих, хто перебував на борту, був колумбійський конгресмен Діогенес Кінтеро, його помічник, а також Карлос Сальседо, кандидат на майбутніх виборах до Конгресу.

Кінтеро обіймав одне з 16 місць у парламенті Колумбії, призначених для представлення жертв конфлікту між марксистською повстанською армією, Революційними збройними силами Колумбії (FARC) та колумбійською державою.

Відомо, що літак експлуатувався державною авіакомпанією Satena. Він втратив зв'язок з диспетчерською службою невдовзі після зльоту з аеропорту Каміло Даса в Кукуті.

Борт вилетів об 11:42 за місцевим часом і мав приземлитися близько 12:05, але останній контакт з диспетчерською службою відбувся об 11:54.

Знайшли уламки у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен. До пошуків залучали кілька інших літаків.

Інші авіакатастрофи