"Бучанский палач" Омурбеков стал генерал-майором и ездил для "обмена опытом" в Китай
- Азатбек Омурбеков, известный как "бучанский палач", получил звание генерал-майора и был замечен в Хабаровском крае на открытии "памятника танкисткам".
- Омурбеков ездил в командировке в Китай для "обмена опытом" и сейчас находится под международными санкциями за военные преступления в Украине.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm в ходе мониторинга региональных новостей Хабаровского края России заметили новое важное упоминание о событии, на котором присутствовал военный преступник высокого ранга. Речь идет о "бучанском палаче" Азатбеке Омурбекове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.
Как сейчас чувствует себя военный преступник Омурбеков?
Расследователи InformNapalm напомнили, что Омурбеков Азатбек Асанбекович является экс-командиром 64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил России (в/ч 51460), которая совершала военные преступления в Буче и других городах Украины.
Теперь военный преступник снова засветился в Хабаровском крае. На этот раз он присутствовал на открытии "памятника танкисткам" и лично открывал его в селе Анастасьевка.
Азатбека Омурбекова заметили в Хабаровском крае на открытии "памятника танкисткам" / Фото InformNapalm
Это тот военный преступник, которого в апреле 2022 идентифицировали волонтеры InformNapalm и обнародовали детальное OSINT-исследование по нему и его подчиненным. После этого на Омурбекова наложили международные персональные санкции Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, США и страны ЕС,
– объяснили расследователи.
В InformNapalm также заметили, что, если еще полгода назад Омурбекова в медиа титровали как "гвардии полковника", то на этот раз его уже представили как "генерал-майора". То есть военный преступник получил очередное воинское звание.
"Сейчас он продолжает занимать должность начальника 392-го окружного учебного центра. На некоторое время он пропадал с "радаров" OSINT-исследователей, потому что был в командировке в Китай для "обмена опытом"", – отметили представители проекта.
В то же время какой именно "опыт" Омурбеков мог передавать своим китайским коллегам – вопрос риторический.
В InformNapalm отметили, что с 2022 года ожидают, что этот военный преступник высокого ранга будет наказан.
Напомним, что Азатбек Омурбеков с 2022 года также присутствует как "пиковая дама" в закрытой военной версии колоды карт военных преступников, которую волонтеры InformNapalm разработали совместно с ССО ВС Украины. Но мы будем только рады, если также СБУ, ГУР или любая другая государственная или частная структура в мире заинтересуется этим военным преступником и получит в качестве трофея наивысшее уважение за его ликвидацию,
– резюмировали расследователи.
Азатбек Омурбеков есть в закрытой военной версии колоды карт военных преступников / Фото InformNapalm
Что еще известно о военном преступнике Омурбекове?
Российского военного преступника Азатбека Омурбекова за зверства в Буче в 2022 году повысили в звании до полковника. Именно его 64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада вооруженных сил России была одной из тех, которая совершала ужасные расправы над украинцами в Киевской и других областях Украины.
Также Омурбеков в 2023 году участвовал в параде в честь сакрального для россиян Дня Победы. Военного преступника заметили на "торжествах" в Хабаровске.
Позже стало известно, что США ввели санкции против Азатбека Омурбекова и его подчиненного Даниила Фролкина за грубые нарушения прав человека. В частности, оккупантов и их ближайших родственников лишили права на въезд в США.