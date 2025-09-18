Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Как сейчас чувствует себя военный преступник Омурбеков?

Расследователи InformNapalm напомнили, что Омурбеков Азатбек Асанбекович является экс-командиром 64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил России (в/ч 51460), которая совершала военные преступления в Буче и других городах Украины.

Теперь военный преступник снова засветился в Хабаровском крае. На этот раз он присутствовал на открытии "памятника танкисткам" и лично открывал его в селе Анастасьевка.



Азатбека Омурбекова заметили в Хабаровском крае на открытии "памятника танкисткам" / Фото InformNapalm

Это тот военный преступник, которого в апреле 2022 идентифицировали волонтеры InformNapalm и обнародовали детальное OSINT-исследование по нему и его подчиненным. После этого на Омурбекова наложили международные персональные санкции Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, США и страны ЕС,

– объяснили расследователи.

В InformNapalm также заметили, что, если еще полгода назад Омурбекова в медиа титровали как "гвардии полковника", то на этот раз его уже представили как "генерал-майора". То есть военный преступник получил очередное воинское звание.

"Сейчас он продолжает занимать должность начальника 392-го окружного учебного центра. На некоторое время он пропадал с "радаров" OSINT-исследователей, потому что был в командировке в Китай для "обмена опытом"", – отметили представители проекта.

В то же время какой именно "опыт" Омурбеков мог передавать своим китайским коллегам – вопрос риторический.

В InformNapalm отметили, что с 2022 года ожидают, что этот военный преступник высокого ранга будет наказан.

Напомним, что Азатбек Омурбеков с 2022 года также присутствует как "пиковая дама" в закрытой военной версии колоды карт военных преступников, которую волонтеры InformNapalm разработали совместно с ССО ВС Украины. Но мы будем только рады, если также СБУ, ГУР или любая другая государственная или частная структура в мире заинтересуется этим военным преступником и получит в качестве трофея наивысшее уважение за его ликвидацию,

– резюмировали расследователи.



Азатбек Омурбеков есть в закрытой военной версии колоды карт военных преступников / Фото InformNapalm

Что еще известно о военном преступнике Омурбекове?