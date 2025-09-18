Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Цікаво СБУ повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову

Як зараз почувається воєнний злочинець Омурбеков?

Розслідувачі InformNapalm нагадали, що Омурбеков Азатбек Асанбекович є екскомандиром 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил Росії (в/ч 51460), яка вчиняла воєнні злочини в Бучі та інших містах України.

Тепер воєнний злочинець знову засвітився у Хабаровському краї. Цього разу він був присутній на відкритті "пам'ятника танкісткам" і особисто відкривав його в селі Анастасьевка.



Азатбека Омурбекова помітили у Хабаровському краї на відкритті "пам'ятника танкісткам" / Фото InformNapalm

Це той воєнний злочинець, якого у квітні 2022 ідентифікували волонтери InformNapalm та оприлюднили детальне OSINT-дослідження щодо нього і його підлеглих. Після цього на Омурбекова наклали міжнародні персональні санкції Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, США та країни ЄС,

– пояснили розслідувачі.

В InformNapalm також помітили, що, якщо ще пів року тому Омурбекова в медіа титрували як "гвардії полковника", то цього разу його вже представили як "генерал-майора". Тобто воєнний злочинець отримав чергове військове звання.

"Наразі він продовжує обіймати посаду начальника 392-го окружного навчального центру. На деякий час він пропадав з "радарів" OSINT-дослідників, бо був у відрядженні до Китаю для "обміну досвідом"", – зазначили представники проєкту.

Водночас який саме "досвід" Омурбеков міг передавати своїм китайським колегам – питання риторичне.

В InformNapalm наголосили, що з 2022 року очікують, що цей воєнний злочинець високого рангу буде покараний.

Нагадаємо, що Азатбек Омурбеков з 2022 року також присутній як "пікова дама" у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців, яку волонтери InformNapalm розробили спільно з ССО ЗС України. Але ми будемо тільки раді, якщо також СБУ, ГУР чи будь-яка інша державна або приватна структура у світі зацікавиться цим воєнним злочинцем і отримає як трофей найвищу повагу за його ліквідацію,

– резюмували розслідувачі.



Азатбек Омурбеков є у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців / Фото InformNapalm

Що ще відомо про воєнного злочинця Омурбекова?