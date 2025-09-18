Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.
Цікаво СБУ повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову
Як зараз почувається воєнний злочинець Омурбеков?
Розслідувачі InformNapalm нагадали, що Омурбеков Азатбек Асанбекович є екскомандиром 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил Росії (в/ч 51460), яка вчиняла воєнні злочини в Бучі та інших містах України.
Тепер воєнний злочинець знову засвітився у Хабаровському краї. Цього разу він був присутній на відкритті "пам'ятника танкісткам" і особисто відкривав його в селі Анастасьевка.
Азатбека Омурбекова помітили у Хабаровському краї на відкритті "пам'ятника танкісткам" / Фото InformNapalm
Це той воєнний злочинець, якого у квітні 2022 ідентифікували волонтери InformNapalm та оприлюднили детальне OSINT-дослідження щодо нього і його підлеглих. Після цього на Омурбекова наклали міжнародні персональні санкції Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, США та країни ЄС,
– пояснили розслідувачі.
В InformNapalm також помітили, що, якщо ще пів року тому Омурбекова в медіа титрували як "гвардії полковника", то цього разу його вже представили як "генерал-майора". Тобто воєнний злочинець отримав чергове військове звання.
"Наразі він продовжує обіймати посаду начальника 392-го окружного навчального центру. На деякий час він пропадав з "радарів" OSINT-дослідників, бо був у відрядженні до Китаю для "обміну досвідом"", – зазначили представники проєкту.
Водночас який саме "досвід" Омурбеков міг передавати своїм китайським колегам – питання риторичне.
В InformNapalm наголосили, що з 2022 року очікують, що цей воєнний злочинець високого рангу буде покараний.
Нагадаємо, що Азатбек Омурбеков з 2022 року також присутній як "пікова дама" у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців, яку волонтери InformNapalm розробили спільно з ССО ЗС України. Але ми будемо тільки раді, якщо також СБУ, ГУР чи будь-яка інша державна або приватна структура у світі зацікавиться цим воєнним злочинцем і отримає як трофей найвищу повагу за його ліквідацію,
– резюмували розслідувачі.
Азатбек Омурбеков є у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців / Фото InformNapalm
Що ще відомо про воєнного злочинця Омурбекова?
Російського воєнного злочинця Азатбека Омурбекова за звірства в Бучі у 2022 році підвищили у званні до полковника. Саме його 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада збройних сил Росії була однією з тих, яка вчиняла жахливі розправи над українцями у Київській та інших областях України.
Також Омурбеков у 2023 році брав участь у параді на честь сакрального для росіян Дня Перемоги. Воєнного злочинця помітили на "урочистостях" у Хабаровську.
Пізніше стало відомо, що США ввели санкції проти Азатбека Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за грубі порушення права людини. Зокрема, окупантів та їхніх найближчих родичів позбавили права на вʼїзд у США.