"Бучанський кат" Омурбеков став генерал-майором і їздив для "обміну досвідом" у Китай
- Азатбек Омурбеков, відомий як "бучанський кат", отримав звання генерал-майора і був помічений у Хабаровському краї на відкритті "пам'ятника танкісткам".
- Омурбеков їздив у відрядженні в Китай для "обміну досвідом" і нині перебуває під міжнародними санкціями за воєнні злочини в Україні.
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm в ході моніторингу регіональних новин Хабаровського краю Росії помітили нову важливу згадку про подію, на якій був присутнім воєнний злочинець високого рангу. Йдеться про "бучанського ката" Азатбека Омурбекова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.
Як зараз почувається воєнний злочинець Омурбеков?
Розслідувачі InformNapalm нагадали, що Омурбеков Азатбек Асанбекович є екскомандиром 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил Росії (в/ч 51460), яка вчиняла воєнні злочини в Бучі та інших містах України.
Тепер воєнний злочинець знову засвітився у Хабаровському краї. Цього разу він був присутній на відкритті "пам'ятника танкісткам" і особисто відкривав його в селі Анастасьевка.
Азатбека Омурбекова помітили у Хабаровському краї на відкритті "пам'ятника танкісткам" / Фото InformNapalm
Це той воєнний злочинець, якого у квітні 2022 ідентифікували волонтери InformNapalm та оприлюднили детальне OSINT-дослідження щодо нього і його підлеглих. Після цього на Омурбекова наклали міжнародні персональні санкції Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, США та країни ЄС,
– пояснили розслідувачі.
В InformNapalm також помітили, що, якщо ще пів року тому Омурбекова в медіа титрували як "гвардії полковника", то цього разу його вже представили як "генерал-майора". Тобто воєнний злочинець отримав чергове військове звання.
"Наразі він продовжує обіймати посаду начальника 392-го окружного навчального центру. На деякий час він пропадав з "радарів" OSINT-дослідників, бо був у відрядженні до Китаю для "обміну досвідом"", – зазначили представники проєкту.
Водночас який саме "досвід" Омурбеков міг передавати своїм китайським колегам – питання риторичне.
В InformNapalm наголосили, що з 2022 року очікують, що цей воєнний злочинець високого рангу буде покараний.
Нагадаємо, що Азатбек Омурбеков з 2022 року також присутній як "пікова дама" у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців, яку волонтери InformNapalm розробили спільно з ССО ЗС України. Але ми будемо тільки раді, якщо також СБУ, ГУР чи будь-яка інша державна або приватна структура у світі зацікавиться цим воєнним злочинцем і отримає як трофей найвищу повагу за його ліквідацію,
– резюмували розслідувачі.
Азатбек Омурбеков є у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців / Фото InformNapalm
Що ще відомо про воєнного злочинця Омурбекова?
Російського воєнного злочинця Азатбека Омурбекова за звірства в Бучі у 2022 році підвищили у званні до полковника. Саме його 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада збройних сил Росії була однією з тих, яка вчиняла жахливі розправи над українцями у Київській та інших областях України.
Також Омурбеков у 2023 році брав участь у параді на честь сакрального для росіян Дня Перемоги. Воєнного злочинця помітили на "урочистостях" у Хабаровську.
Пізніше стало відомо, що США ввели санкції проти Азатбека Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за грубі порушення права людини. Зокрема, окупантів та їхніх найближчих родичів позбавили права на вʼїзд у США.