Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm в ході моніторингу регіональних новин Хабаровського краю Росії помітили нову важливу згадку про подію, на якій був присутнім воєнний злочинець високого рангу. Йдеться про "бучанського ката" Азатбека Омурбекова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Цікаво СБУ повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову

Як зараз почувається воєнний злочинець Омурбеков?

Розслідувачі InformNapalm нагадали, що Омурбеков Азатбек Асанбекович є екскомандиром 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил Росії (в/ч 51460), яка вчиняла воєнні злочини в Бучі та інших містах України.

Тепер воєнний злочинець знову засвітився у Хабаровському краї. Цього разу він був присутній на відкритті "пам'ятника танкісткам" і особисто відкривав його в селі Анастасьевка.



Азатбека Омурбекова помітили у Хабаровському краї на відкритті "пам'ятника танкісткам" / Фото InformNapalm

Це той воєнний злочинець, якого у квітні 2022 ідентифікували волонтери InformNapalm та оприлюднили детальне OSINT-дослідження щодо нього і його підлеглих. Після цього на Омурбекова наклали міжнародні персональні санкції Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, США та країни ЄС,

– пояснили розслідувачі.

В InformNapalm також помітили, що, якщо ще пів року тому Омурбекова в медіа титрували як "гвардії полковника", то цього разу його вже представили як "генерал-майора". Тобто воєнний злочинець отримав чергове військове звання.

"Наразі він продовжує обіймати посаду начальника 392-го окружного навчального центру. На деякий час він пропадав з "радарів" OSINT-дослідників, бо був у відрядженні до Китаю для "обміну досвідом"", – зазначили представники проєкту.

Водночас який саме "досвід" Омурбеков міг передавати своїм китайським колегам – питання риторичне.

В InformNapalm наголосили, що з 2022 року очікують, що цей воєнний злочинець високого рангу буде покараний.

Нагадаємо, що Азатбек Омурбеков з 2022 року також присутній як "пікова дама" у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців, яку волонтери InformNapalm розробили спільно з ССО ЗС України. Але ми будемо тільки раді, якщо також СБУ, ГУР чи будь-яка інша державна або приватна структура у світі зацікавиться цим воєнним злочинцем і отримає як трофей найвищу повагу за його ліквідацію,

– резюмували розслідувачі.



Азатбек Омурбеков є у закритій військовій версії колоди карт воєнних злочинців / Фото InformNapalm

Що ще відомо про воєнного злочинця Омурбекова?