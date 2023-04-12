Тела лежали возле развалин дома: в Бахмуте российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару
В Бахмуте продолжаются тяжелые адские бои. Недавно российский снайпер цинично расстрелял двух пожилых людей.
Погибшие не эвакуировались из города-крепости. Тела пожилых людей обнаружили возле развалин их дома.
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Оккупант цинично расстрелял пожилую пару в Бахмуте
Как стало известно, пожилой мужчина возвращался в разрушенный оккупантами дом. В тот момент его коварно убил российский снайпер. К расстрелянному подошла пожилая женщина, которую террорист тоже расстрелял.
Также дрон наших пограничников зафиксировал еще одно преступление российских захватчиков против мирных украинцев. После обстрела частного сектора Бахмута в объектив беспилотника попала растерянная женщина, сидевшая в разрушенном доме. Она оплакивала родного человека, тело которого осталось под завалами.
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Другие преступления россиян
- Ранее российские оккупанты убили Светлану и Сергея Ланевичей из Высокополья на Херсонщине. Они расстреляли супругов в собственном дворе. Погибший Сергей Ланевич работал в местной райгосадминистрации. Он являлся начальником управления труда и социальной защиты населения.
- Также в Харьковской области оккупанты прицельно расстреляли гражданское авто. К счастью, супругам удалось выжить.
- Кроме этого, российские захватчики казнили пленного украинского военного. Они жестоко расстреляли его после того, как он сказал "Слава Украине".
- В 2022 году враг расстрелял колонну машин, которые выезжали через КПП в Васильевке на Запорожье. К счастью, водитель и пассажир – живы. Их спасло чудо.