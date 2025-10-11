Джозеф Байден начал новый этап лечения агрессивной формы рака, диагностированной ему в мае. Сейчас экс-президент США проходит курс лучевой и гормональной терапии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Детали журналистам рассказал представитель политика.

Что известно о лечении рака Байдена?

Экс-президент США, которому 20 ноября исполнится 83 года, сейчас лечит агрессивную форму рака простаты, который уже дал метастазы в кости. Впервые о новом этапе терапии написало издание NBC News.

В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения,

– рассказал представитель политика.

Ознакомленный источник СМИ сообщил, что лучевая терапия продлится 5 недель, а Байден уже принимает гормональные препараты в форме таблеток. В то же время CNN отмечает, что курс начали несколько недель назад.

Напомним, в прошлом месяце экс-президенту сделали операцию Мооса – лечения рака кожи. После во время публичных появлений на его лбу заметили большой шрам.

Несколько онкологов рассказали для NBC News, что, учитывая характер болезни и тот факт, что рак уже дал метастазы, вероятно, заболевание Байдена годами оставалось недиагностированным.

Интересно! В 2023 году, еще во времена президентства Байдена, ему удалили из груди опухоль, которая впоследствии оказалась базальноклеточным раком – самым распространенным видом рака кожи. Тогда врач Белого дома заявил, что "все раковые ткани успешно удалили" и политик будет продолжать "дерматологическое наблюдение".

