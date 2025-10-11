Джозеф Байден розпочав новий етап лікування агресивної форми раку, діагностованої йому в травні. Наразі експрезидент США проходить курс променевої та гормональної терапії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN. Деталі журналістам розповів речник політика.

Дивіться також Байден попередив про "темні часи" для США через Трампа

Що відомо про лікування раку Байдена?

Експрезидент США, якому 20 листопада виповниться 83 роки, наразі лікує агресивну форму раку простати, який уже дав метастази в кістки. Уперше про новий етап терапії написало видання NBC News.

У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить курс променевої терапії та гормонального лікування,

– розповів речник політика.

Ознайомлене джерело ЗМІ повідомило, що променева терапія триватиме 5 тижнів, а Байден уже приймає гормональні препарати у формі таблеток. Водночас CNN зазначає, що курс розпочали кілька тижнів тому.

Нагадаємо, минулого місяця експрезидентові зробили операцію Мооса – лікування раку шкіри. Опісля під час публічних появ на його лобі помітили великий шрам.

Кілька онкологів розповіли для NBC News, що, з огляду на характер хвороби та той факт, що рак уже дав метастази, ймовірно, захворювання Байдена роками залишалося недіагностованим.

Цікаво! У 2023 році, ще за часів президентства Байдена, йому видалили з грудей пухлину, яка згодом виявилася базальноклітинним раком – найпоширенішим видом раку шкіри. Тоді лікар Білого дому заявив, що "всі ракові тканини успішно видалили" і політик продовжуватиме "дерматологічне спостереження".

Останні новини про Джо Байдена: