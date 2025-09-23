Про таке стало відомо з наказу російського президента, передає 24 Канал.

Актуально Географія збільшується: куди уже можуть долетіти російські безпілотники у Європі

Чому Путін надав колишній помічниці Байдена громадянство?

Тара Рід, яка у 1990-х була помічницею тодішнього сенатора і майбутнього президента США Джо Байдена, стала громадянкою Росії.

Після розлучення з чоловіком наприкінці 1990-х Тара Рід змінила ім'я на Александра Маккейб. У 2020 році вона звинуватила Байдена в домаганнях під час спільної роботи.

Байден, який тоді балотувався на свій перший президентський термін, заперечив ці звинувачення.

Вже у 2023 році Рід перебралася до Москви, заявляючи, що отримувала погрози в США через повторні звинувачення на адресу Байдена після його оголошення про висунення на другий президентський термін.

Вона також ділилася планами отримати російське громадянство. А в лютому 2024 року американський журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви й узяв у Рід інтерв'ю.

Інші скандальні випадки з російським громадянством

  • Володимир Путін посилив переслідування мігрантів у Росії, влаштовуючи рейди в їхніх громадах, які завершувалися врученням повісток до армії.

  • Російський лідер вирішив узаконити цей процес, пропонуючи мігрантам громадянство країни-агресора за однієї умови – укладення контракту на участь у війні щонайменше на один рік.

  • В Україні питання російського громадянства наразі залишається доволі складним. Так, Олександр Цивінський не отримав від офіційних установ жодного підтвердження чи спростування інформації про можливе російське громадянство свого батька.

  • Він заявив, що має право знати правду про громадянство батька, особливо з огляду на те, що вони не підтримують стосунки приблизно 10 років.