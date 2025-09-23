Про таке стало відомо з наказу російського президента, передає 24 Канал.

Актуально Географія збільшується: куди уже можуть долетіти російські безпілотники у Європі

Чому Путін надав колишній помічниці Байдена громадянство?

Тара Рід, яка у 1990-х була помічницею тодішнього сенатора і майбутнього президента США Джо Байдена, стала громадянкою Росії.

Після розлучення з чоловіком наприкінці 1990-х Тара Рід змінила ім'я на Александра Маккейб. У 2020 році вона звинуватила Байдена в домаганнях під час спільної роботи.

Байден, який тоді балотувався на свій перший президентський термін, заперечив ці звинувачення.

Вже у 2023 році Рід перебралася до Москви, заявляючи, що отримувала погрози в США через повторні звинувачення на адресу Байдена після його оголошення про висунення на другий президентський термін.

Вона також ділилася планами отримати російське громадянство. А в лютому 2024 року американський журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви й узяв у Рід інтерв'ю.

Інші скандальні випадки з російським громадянством