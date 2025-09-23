Про таке стало відомо з наказу російського президента, передає 24 Канал.
Чому Путін надав колишній помічниці Байдена громадянство?
Тара Рід, яка у 1990-х була помічницею тодішнього сенатора і майбутнього президента США Джо Байдена, стала громадянкою Росії.
Після розлучення з чоловіком наприкінці 1990-х Тара Рід змінила ім'я на Александра Маккейб. У 2020 році вона звинуватила Байдена в домаганнях під час спільної роботи.
Байден, який тоді балотувався на свій перший президентський термін, заперечив ці звинувачення.
Вже у 2023 році Рід перебралася до Москви, заявляючи, що отримувала погрози в США через повторні звинувачення на адресу Байдена після його оголошення про висунення на другий президентський термін.
Вона також ділилася планами отримати російське громадянство. А в лютому 2024 року американський журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви й узяв у Рід інтерв'ю.
Інші скандальні випадки з російським громадянством
Володимир Путін посилив переслідування мігрантів у Росії, влаштовуючи рейди в їхніх громадах, які завершувалися врученням повісток до армії.
Російський лідер вирішив узаконити цей процес, пропонуючи мігрантам громадянство країни-агресора за однієї умови – укладення контракту на участь у війні щонайменше на один рік.
В Україні питання російського громадянства наразі залишається доволі складним. Так, Олександр Цивінський не отримав від офіційних установ жодного підтвердження чи спростування інформації про можливе російське громадянство свого батька.
Він заявив, що має право знати правду про громадянство батька, особливо з огляду на те, що вони не підтримують стосунки приблизно 10 років.