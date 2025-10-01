Ночью 1 октября от обстрела со стороны российской армии пострадал известный в Европе рынок "Барабашово". Из-за атаки там начался пожар на большой территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. По меньшей мере 100 павильонов рынка сгорели, столько же – повреждены.

Смотрите также В Харькове прогремела серия взрывов: враг атаковал город КАБами и баллистикой

Какие разрушения есть на рынке "Барабашово"?

В результате атаки на "Барабашово" начался масштабный пожар, который к утру ликвидировали специалисты ГСЧС. Возгорание разрослось на 2 800 квадратных метров площади. Городской голова отмечает, что в Киевском районе пострадали три человека и поврежден вход на станцию метро.

Одна из авиабомб попала по частному дому, расположенном рядом с рынком.

Как выглядит "Барабашово" после атаки КАБами: смотрите видео

Какие последствия атаки по Харькову 1 октября?

Всего же в городе ранения получили 8 жителей из-за атаки четырьмя КАБами. Пятеро из них пострадали при обстреле Салтовского района. Там разрушены жилой дом и гаражные помещения.

Кроме этого, на Салтовке полностью сгорели 15 гаражей и выбиты окна в многоэтажках.

Коммунальные и экстренные службы города работали всю ночь. Пожарные, энергетики, водоканал, "Дорремстрой", "Горсвет", метрополитен, газовики – десятки людей сразу приступили к работе, чтобы локализовать пожары, восстановить свет и воду,

– сообщил Терехов.

Что известно о российском обстреле Харькова?