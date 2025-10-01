Ринок "Барабашово" потрапив під атаку росіян: який вигляд він має
- Ринок "Барабашово" у Харкові постраждав від обстрілу російською армією, що спричинило пожежу та знищення щонайменше 100 павільйонів.
- Внаслідок атаки 1 жовтня у Харкові поранено зруйновано житловий будинок, гаражі та пошкоджено станцію метро.
Уночі 1 жовтня від обстрілу з боку російської армії постраждав відомий у Європі ринок "Барабашово". Через атаку там почалася пожежа на великій території.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Щонайменше 100 павільйонів ринку згоріли, стільки ж – пошкоджені.
Які руйнування є на ринку "Барабашово"?
Унаслідок атаки на "Барабашово" почалася масштабна пожежа, яку до ранку ліквідували фахівці ДСНС. Загоряння розрослося на 2 800 квадратних метрів площі. Міський голова зазначає, що в Київському районі постраждали троє людей та пошкоджено вхід до станції метро.
Одна з авіабомб влучила по приватному будинку, розташованому поруч із ринком.
Який вигляд має "Барабашово" після атаки КАБами: дивіться відео
Які наслідки атаки по Харкову 1 жовтня?
Усього ж у місті поранення дістали 8 жителів через атаку чотирма КАБами. П'ятеро з них постраждали при обстрілі Салтівського району. Там зруйновано житловий будинок та гаражні приміщення.
Окрім цього, на Салтівці вщент згоріли 15 гаражів та вибито вікна в багатоповерхівках.
Комунальні та екстрені служби міста працювали всю ніч. Пожежники, енергетики, водоканал, "Шляхрембуд", "Міськсвітло", метрополітен, газовики – десятки людей одразу стали до роботи, щоб локалізувати пожежі, відновити світло і воду,
– повідомив Терехов.
Що відомо про російський обстріл Харкова?
- По Харківській області росіяни застосували балістику та КАБи. Одразу ж після влучань стали відомі перші наслідки та з'явилася інформація про травмованих жителів.
- Серед постраждалих – 41-річна та 80-річна жінки, 34-річний, 27-річний чоловіки отримали серйозні вибухові травми та госпіталізовані до лікарні. Також поранень зазнав 25-річний поліцейський. 21-річному чоловікові медики допомогли на місці.