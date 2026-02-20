Украинские хакеры обнаружили, как операторы российских дронов используют Беларусь

18 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко. В решении прямо указано: во второй половине 2025 года на белорусской территории российские силы развернули сеть ретрансляторов для управления ударными беспилотниками.

Это увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни. Эти санкции стали кульминацией долговременной кибероперации, которую проводили украинские хакеры аналитического киберцентра Fenix при поддержке InformNapalm.

Что известно о кибероперации?

Во время операции хакеры получили доступ к аккаунтам десятков российских военных и системам мониторинга,, которые используют вражеские операторы дронов. Было организовано круглосуточное скрытое наблюдение за аккаунтами, в ходе которого Силам обороны Украины оперативно передавались данные, что способствовали повышению возможностей противодействия российским дроновым атакам и сбора разведывательных данных о маршрутах движения дронов и полетных задачах.

Активная фаза продолжалась как минимум с середины 2025 года и до февраля 2026-го. Со временем возможности разведки в рамках этой операции исчерпались, в том числе из-за результативных ударов украинских военных по пунктам управления противника.

Еще в сентябре 2025 года анализ перехваченных чатов российских операторов показал, что Россия активно использует гражданскую инфраструктуру Беларуси – в частности базовые станции мобильной связи – для прокладки маршрутов ударных дронов. Таким образом обеспечивался стабильный сигнал и расширялась география атак на северные и западные области Украины. Отдельные беспилотники фиксировались даже над территориями стран НАТО, и это не было случайностью.

Экраны рабочего стола и софта российских операторов дронов

В течение месяцев украинские ИТ-специалисты незаметно отслеживали активность операторов российских дронов, не вмешиваясь в систему управления, но получая ценную информацию о действиях врага. Это повышало ситуационную осведомленность и помогало сбивать или подавлять атаки. Полного контроля над системами противника не было, однако полученные данные существенно усилили оборонительные возможности.

Операция длилась более 6 месяцев. В ходе которых был реализован ряд операций Сил обороны Украины:

успешные удары по командным пунктам и местам запусков дронов на территории России и временно оккупированных территориях Украины;

удары по локациям элитного российского подразделения “Рубикон” и другие действия, способствовавшие срыву российских планов и замыслов.

В сентябре 2025 года партнерам по НАТО также передавали информацию о массированном залете российских дронов в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября. По оценке аналитиков, это было тестирование новой тактики с привлечением белорусской инфраструктуры связи – с прицелом на возможные удары по логистическим маршрутам поставки вооружения Украине.

Также было замечено, что и в софте, который использовали российские операторы дронов, и в их переписках фигурировали данные о БПЛА серии “ЫЫЫ”. БПЛА этой серии также находили и на территории стран Балтии и Польши после российских дроновых атак.

БпЛА серии "ЫЫ", которые были найдены на территории Польши и Латвии

Опыт этой операции подтвердил: глубокое проникновение в системы коммуникации и планирования противника может ощутимо влиять на ход боевых действий. Украинские киберспециалисты демонстрируют результативность уже несколько лет, однако их деятельность до сих пор не имеет полноценного законодательного оформления.

С 2023 года продолжается процесс создания Кибер Сил. 9 октября 2025 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12349, предусматривающий создание Командования Киберсил, формирование киберрезерва из гражданских специалистов, проведение активных киберопераций и сотрудничество с НАТО, однако с тех пор процесс создания Кибер Сил до сих пор буксует.

19 февраля 2026 года представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук публично обратил внимание, что законопроект уже долго ожидает завершения процедуры в парламенте.

Фактически украинские киберспециалисты, которые осуществляют наступательные действия против врага, остаются в условиях неопределенного правового статуса.

Создание Кибер Сил Украины позволило бы:

системно координировать государственный и гражданский сегменты;

масштабировать успешные операции;

легализовать механизмы взаимодействия;

повысить уровень стратегического планирования в киберпространстве.

Недавняя успешная кибероперация против попыток России обходить блокировку Starlink стала примером еще одного эффективного горизонтального взаимодействия украинских хакеров, OSINT-волонтеров и Министерства обороны Украины. Но потенциал такого формата значительно больше.

Шестимесячная кибероперация, которая выявила использование белорусской инфраструктуры для ударов по Украине и тестирование маршрутов атак по странам НАТО, показала: киберпространство – это полноценный фронт. И этот театр требует не только специалистов, но и государственного решения, которое уже давно актуально.

Зеленский говорил о ретрансляторах в Беларуси