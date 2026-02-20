Українські хакери виявили, як оператори російських дронів використовують Білорусь

18 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У рішенні прямо вказано: у другій половині 2025 року на білоруській території російські сили розгорнули мережу ретрансляторів для управління ударними безпілотниками.

Це збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині. Ці санкції стали кульмінацією довготривалої кібероперації, яку проводили українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix при підтримці InformNapalm.

Дивіться також Використовує Білорусь: яку заміну Starlink знайшла Росія і як з цим боротися

Що відомо про кібероперацію?

Під час операції хакери отримали доступ до акаунтів десятків російських військових та систем моніторингу, які використовують ворожі оператори дронів. Було організоване цілодобове приховане спостереження за акаунтами, в ході якого Силам оборони України оперативно передавались дані, що сприяли підвищенню спроможностей протидії російським дроновим атакам і збору розвідувальних даних про маршрути руху дронів і польотні завдання.

Активна фаза тривала щонайменше з середини 2025 року та до лютого 2026-го. Згодом можливості розвідки в межах цієї операції вичерпалися, зокрема через результативні удари українських військових по пунктах керування противника.

Ще у вересні 2025 року аналіз перехоплених чатів російських операторів показав, що Росія активно використовує цивільну інфраструктуру Білорусі – зокрема базові станції мобільного зв’язку – для прокладання маршрутів ударних дронів. Таким чином забезпечувався стабільний сигнал і розширювалася географія атак на північні та західні області України. Окремі безпілотники фіксувалися навіть над територіями країн НАТО, і це не було випадковістю.

Екрани робочого столу та софту російських операторів дронів

Протягом місяців українські ІТ-спеціалісти непомітно відстежували активність операторів російських дронів, не втручаючись у систему управління, але отримуючи цінну інформацію про дії ворога. Це підвищувало ситуаційну обізнаність і допомагало збивати чи придушувати атаки. Повного контролю над системами противника не було, однак отримані дані суттєво посилили оборонні можливості.

Операція тривала понад 6 місяців. В ході яких було реалізовано низку операцій Сил оборони України:

успішні удари по командних пунктах і місцях запусків дронів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України;

удари по локаціях елітного російського підрозділу “Рубікон” та інші дії, що сприяли зриву російських планів та задумів.

У вересні 2025 року партнерам по НАТО також передавали інформацію про масований заліт російських дронів до Польщі в ніч із 9 на 10 вересня. За оцінкою аналітиків, це було тестування нової тактики із залученням білоруської інфраструктури зв’язку – з прицілом на можливі удари по логістичних маршрутах постачання озброєння Україні.

Також було помічено, що і у софті, який використовували російські оператори дронів, і в їх листуваннях фігурували дані про БПЛА серії “ЫЫ”. БПЛА цієї серії також знаходили і на території країн Балтії та Польщі після російських дронових атак.

БпЛА серії "ЫЫ", які було знайдено на території Польщі і Латвії

Досвід цієї операції підтвердив: глибоке проникнення в системи комунікації та планування противника може відчутно впливати на хід бойових дій. Українські кіберфахівці демонструють результативність уже кілька років, однак їхня діяльність досі не має повноцінного законодавчого оформлення.

Із 2023 року триває процес створення Кібер Сил. 9 жовтня 2025 Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12349, що передбачає створення Командування Кіберсил, формування кіберрезерву з цивільних фахівців, проведення активних кібероперацій та співпрацю з НАТО, проте з того часу процес створення Кібер Сил досі буксує.

19 лютого 2026 року речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук публічно звернув увагу, що законопроєкт вже довго очікує завершення процедури в парламенті.

Фактично українські кіберфахівці, які здійснюють наступальні дії проти ворога, залишаються в умовах невизначеного правового статусу.

Створення Кібер Сил України дозволило б:

системно координувати державний і цивільний сегменти;

масштабувати успішні операції;

легалізувати механізми взаємодії;

підвищити рівень стратегічного планування в кіберпросторі.

Нещодавня успішна кібероперація проти спроб Росії обходити блокування Starlink стала прикладом ще однієї ефективної горизонтальної взаємодії українських хакерів, OSINT-волонтерів та Міністерства оборони України. Але потенціал такого формату значно більший.

Шестимісячна кібероперація, яка виявила використання білоруської інфраструктури для ударів по Україні та тестування маршрутів атак по країнах НАТО, засвідчила: кіберпростір – це повноцінний фронт. І цей театр потребує не лише фахівців, а й державного рішення, яке вже давно на часі.

Зеленський казав про ретранслятори у Білорусі