Прямая угроза Украине: какой сигнал дает Лукашенко, создавая полигон возле границы

Беларусь строит новый полигон в Гомельской области, в 40 километрах от границы с Украиной. Там создают новую базу десантно-штурмовых войск, настоящий военный городок, что вызывает разговоры об очередных провокациях.

Как отметил в эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, важным фактором является то, что Беларусь размещает стратегические объекты именно возле нашей границы. Это новый формат давления.

Как можно расценивать новый полигон?

Пока у нас нет информации о подготовке Беларуси к наступлению, но военную базу могут использовать россияне. Ведь им нужно где-то размещаться, а потом начинать активную работу по проникновению на нашу территорию.

Это прямая угроза Украине и сигнал, что нам нужно готовиться к возможным сценариям наступления России через Беларусь. Понятно, что Александр Лукашенко будет говорить, что все это якобы для учебных целей, для сдерживания,

– сказал Николай Маломуж.

Впрочем Украине нужно усиливать свою военную составляющую в этом секторе, прорабатывать различные сценарии использования полигона. Благодаря оперативным каналам можно подробнее выяснить ситуацию и действовать на опережение.

Будет ли Украина атаковать полигон?

Украинские дроны легко могут преодолеть расстояние 40 километров, поэтому для Беларуси военная база станет еще одним фактором провокаций. Лукашенко не готов к открытым агрессивным действиям, но Кремль постоянно его к этому подталкивает. Поэтому не стоит отвергать вымышленный "удар" на который Беларусь якобы будет вынуждена отреагировать.

Далее в провокации обвинят Украину, но понятно, что это российский сценарий. Но я прямо скажу, что размещение таких контингентов или пусковых установок "Орешника" – это намеренно созданные места, которые станут мишенью наших Вооруженных Сил,

– подчеркнул генерал армии.

Речь идет не только о дронах, но и о дальнобойных системах, которыми мы можем "накрыть" всю территорию Беларуси. Более того, "Орешник" и другое оружие такого типа является прямой угрозой для стран НАТО, поэтому они также могут противодействовать. Итак, хоть Лукашенко говорит якобы защищается, он сам провоцирует контрудары по Беларуси в ответ.

Что известно о новых угрозах от Беларуси?