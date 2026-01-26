Пряма загроза Україні: який сигнал дає Лукашенко, створюючи полігон біля кордону

Білорусь будує новий полігон у Гомельській області, за 40 кілометрів від кордону з Україною. Там створюють нову базу десантно-штурмових військ, справжнє військове містечко, що викликає розмови про чергові провокації.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, важливим фактором є те, що Білорусь розміщує стратегічні об'єкти саме біля нашого кордону. Це новий формат тиску.

Як можна розцінювати новий полігон?

Поки у нас немає інформації про підготовку Білорусі до наступу, але військову базу можуть використовувати росіяни. Адже їм потрібно десь розміщуватися, а потім починати активну роботу з проникнення на нашу територію.

Це пряма загроза Україні та сигнал, що нам потрібно готуватися до можливих сценаріїв наступу Росії через Білорусь. Зрозуміло, що Олександр Лукашенко говоритиме, що все це нібито для навчальних цілей, для стримування,

– сказав Микола Маломуж.

Втім Україні потрібно посилювати свою військову складову у цьому секторі, пропрацьовувати різні сценарії використання полігону. Завдяки оперативним каналам можна детальніше з'ясувати ситуацію та діяти на випередження.

Чи атакуватиме Україна полігон?

Українські дрони легко можуть подолати відстань 40 кілометрів, тому для Білорусі військова база стане ще одним фактором провокацій. Лукашенко не готовий до відкритих агресивних дій, але Кремль постійно його до цього підштовхує. Тому не варто відкидати вигаданий "удар" на який Білорусь нібито буде змушена відреагувати.

Далі у провокації звинуватять Україну, але зрозуміло, що це російський сценарій. Але я прямо скажу, що розміщення таких контингентів або пускових установок "Орешника" – це навмисно створенні місця, які стануть мішенню наших Збройних Сил,

– підкреслив генерал армії.

Мовиться не лише про дрони, але й про далекобійні системи, якими ми можемо "накрити" всю територію Білорусі. Ба більше, "Орешник" та інша зброя такого типу є прямою загрозою для країн НАТО, тому вони також можуть протидіяти. Отже, хоч Лукашенко говорить нібито захищається, він сам провокує контрудари по Білорусі у відповідь.

Що відомо про нові загрози від Білорусі?