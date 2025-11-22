Беларусь заявила, что Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины: передача якобы продолжается

Белорусской диктатор Александр Лукашенко якобы помиловал 31 гражданина Украины. По состоянию на сейчас их якобы передают украинской стороне.

Такое заявление сделала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское пропагандистское агентство БЕЛТА.

Смотрите также Беларусь становится все более зависимой от России: что планирует сделать Минск

О чем заявили в Беларуси?

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила государственному каналу "Беларусь 1", что Александр Лукашенко в субботу, 22 ноября, якобы помиловал 31 гражданина Украины.

По ее словам, такое решение приняли по просьбе украинской стороны "с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта" в Украине, "руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли".

В то же время детальной информации относительно "помилованных" лиц пока не указывают. Наталья Эйсмонт лишь добавила, что "буквально сейчас, в эти минуты происходит передача" этих людей украинской стороне.

Наш президент постепенно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение спорных вопросов. Переговоры с различными странами и прежде всего Соединенными Штатами Америки сейчас находятся в активной фазе,

– сказала она.

Впоследствии в Координационном штабе по обращению с военнопленными подтвердили, что Украина вернула 31 гражданского украинца.

В Украину возвращаются женщины и мужчины задержаны на территории Беларуси и приговорены к разным срокам заключения – от 2 до 11 лет,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате успешных переговоров с белорусской стороной по поручению президента Украины удалось вернуть удерживавшихся на территории Республики Беларусь украинцев.

Отмечается, что возраст самой молодой освобожденной украинки – 18 лет, самому старшему – 58 лет. Среди тех, кого вернули, есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией. Все получат медицинскую помощь и реабилитацию, резюмировали в Штабе

К слову, по словам пресс-секретаря, на днях по просьбе Папы Римского помиловали двух католических священников Анжи Юхневича и Генриха Хакалотовича, осужденных за якобы тяжкие преступления против государства.

Что известно о контактах США и Беларуси?