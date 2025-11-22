Білорусь заявила, що Лукашенко помилував 31 громадянина України: передача нібито триває

Білоруській диктатор Олександр Лукашенко нібито помилував 31 громадянина України. Станом на зараз їх начебто передають українській стороні.

Таку заяву зробила його прессекретарка Наталія Ейсмонт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське пропагандистське агентство "БЕЛТА".

Про що заявили у Білорусі?

Речниця Наталія Ейсмонт заявила державному каналу "Беларусь 1", що Олександр Лукашенко у суботу, 22 листопада, нібито помилував 31 громадянина України.

За її словами, таке рішення ухвалили на прохання української сторони "з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту" в Україні, "керуючись принципами гуманізму і як жест доброї волі".

Водночас детальної інформації стосовно "помилуваних" осіб наразі не вказують. Наталія Ейсмонт лише додала, що "буквально зараз, у ці хвилини відбувається передача" цих людей українській стороні.

Наш президент поступово виступає за стабілізацію ситуації в регіоні, налагодження діалогу між усіма державами та розв'язання спірних питань. Переговори з різними країнами й насамперед Сполученими Штатами Америки зараз перебувають в активній фазі,

– сказала вона.

Зверніть увагу! Українська сторона наразі не коментувала відповідну інформацію. 24 Канал намагається взяти офіційний коментар.

До слова, за словами речниці, днями на прохання Папи Римського помилували двох католицьких священників Анжі Юхневича та Генріха Хакалотовича, засуджених за нібито важкі злочини проти держави.

Що відомо про контакти США та Білорусі?