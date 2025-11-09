О таком глава Белого дома написал в собственной соцсети, передает 24 Канал.

Почему Коула отправляют в Минск?

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении известного американского адвоката Джона Коула на должность специального посланника Соединенных Штатов в Беларуси.

По словам Трампа, Джон Коул является "одним из действительно великих юристов страны", который прославился благодаря победе в первом крупном судебном деле против табачных компаний.

В своей карьере он также участвовал в ряде высокопрофильных дел и дипломатических миссий. Трамп подчеркнул, что Коул уже имеет успешный опыт в переговорах с белорусскими властями.

Заметьте! Ранее ему удалось добиться освобождения 100 белорусских заложников, и он работает над освобождением еще 50 человек.

Коул также занимает должность заместителя специального посланника Трампа в Украине.

Он женат на ведущей телеканала Newsmax Гретой Ван Састерен. Именно жена познакомила его с Дональдом Трампом, для которого Коул впоследствии начал работать как юрист.

Как США пытаются повлиять на Беларусь?

  • За последние месяцы Трамп активизировал дипломатическое взаимодействие с авторитарной Беларусью. Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко остается близким союзником российского лидера Владимира Путина.

  • Вероятно, назначение Коула может стать очередным шагом Трампа в попытках усилить влияние США в Восточной Европе и одновременно оказать давление на Минск в вопросах соблюдения прав человека.

  • Кроме того, на днях США снова ослабили санкции против Беларуси, в частности в отношении государственной авиакомпании "Белавиа".

  • По оценкам экспертов, активизация американской политики в отношении Беларуси связана со стремлением удержать страну от чрезмерного сближения с Китаем и ограничить влияние России, в частности ее военное присутствие на белорусской территории.

  • Как отметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный в комментарии для 24 Канала, несмотря на длительные угрозы Лукашенко в адрес Европы и его многочисленные провокационные заявления, США продолжают искать пути для диалога с Минском.