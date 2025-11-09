О таком глава Белого дома написал в собственной соцсети, передает 24 Канал.

Почему Коула отправляют в Минск?

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении известного американского адвоката Джона Коула на должность специального посланника Соединенных Штатов в Беларуси.

По словам Трампа, Джон Коул является "одним из действительно великих юристов страны", который прославился благодаря победе в первом крупном судебном деле против табачных компаний.

В своей карьере он также участвовал в ряде высокопрофильных дел и дипломатических миссий. Трамп подчеркнул, что Коул уже имеет успешный опыт в переговорах с белорусскими властями.

Заметьте! Ранее ему удалось добиться освобождения 100 белорусских заложников, и он работает над освобождением еще 50 человек.

Коул также занимает должность заместителя специального посланника Трампа в Украине.

Он женат на ведущей телеканала Newsmax Гретой Ван Састерен. Именно жена познакомила его с Дональдом Трампом, для которого Коул впоследствии начал работать как юрист.

Как США пытаются повлиять на Беларусь?