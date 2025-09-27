В МИД Беларуси сообщили, что на территории страны была размещена российская ракета "Орешник". Это оружие якобы "будет гарантировать безопасность Беларуси". Однако на самом деле размещение этого оружия именно на белорусской территории не имеет принципиального значения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Тарас Загородний, подчеркнув, что на самом деле безразлично, где "Орешник" будет расположен – в Калиниграде или Беларуси. Потому что это – межконтинентальная ракета.

Сможет ли Минск самостоятельно запустить "Орешник"?

Загородний предположил, что, вероятно, "Орешник", находящийся в Беларуси, не будет иметь ядерное вооружение.

"Потому, что это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Категорически против этого все ядерные страны, в частности, прежде всего близкий к России Китай", – пояснил он.

Обратите внимание! Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Его целью является установление препятствия по расширению круга государств, имеющих ядерное оружие. А также обеспечение международного контроля за странами, взявших на себя обязательства по Договору, чтобы ограничить вероятности возникновения вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.

Китай, по мнению политтехнолога, опасается, что любые игры с ядерным оружием, даже таким образом, приведут к тому, что два очень "дружественных" Пекину государства – Япония и Южная Корея – резко "найдут" у себя ядерное оружие. И к этому они уже давно готовы.

В то же время по словам Загороднего, россияне никогда не допустят, чтобы межконтинентальная ракета "Орешник", расположенная в Беларуси, оказалась под управлением Александра Лукашенко.

Он может рассказывать все что угодно, что "Орешник" есть где-то у него на территории. Теоретически он там может быть, но точно не под управлением Лукашенко,

– подчеркнул политтехнолог.

Также под вопросом, по его мнению, наличие у Беларуси ядерного оружия, о чем пытается активно намекать Лукашенко.

Поэтому ему лучше считать, сколько километров от границы с Украиной до Мозырского НПЗ или Новополоцкого НПЗ. В случае неосторожного движения в сторону Украины, он может потерять эти ценные предприятия. Лукашенко это прекрасно понимает и только надувает щеки. Хотя и делает все для того, чтобы не быть втянутым не только в войну против Украины, но и против стран НАТО,

– отметил Тарас Загородний.

Также, как отметил политтехнолог, о запуске межконтинентальных ракет нужно сообщать все ядерные страны. И разговоры о том, что "Орешник" якобы запустил Лукашенко, не будут работать.

Даже если его теоретически сделают козлом отпущения, всем будет понятно, чья это ракета,

– объяснил Загородний.

Так же, добавил он, ядерные страны нужно предупредить за несколько дней об испытаниях межконтинентальных ракет – это обязательный протокол, иначе такие государства эти действия могут расценить как нападение на свою территорию.

Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси?