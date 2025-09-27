У МЗС Білорусі повідомили, що на території країни було розміщено російську ракету "Орешник". Ця зброя нібито "гарантуватиме безпеку Білорусі". Однак насправді розміщення цієї зброї саме на білоруській території не має принципового значення.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, наголосивши, що насправді байдуже, де "Орешник" буде розташований – в Калінінграді або Білорусі. Тому що це – міжконтинентальна ракета.

Чи зможе Мінськ самостійно запустити "Орешник"?

Загородній припустив, що, імовірно, "Орешник", що перебуватиме у Білорусі, не буде мати ядерне озброєння.

"Тому, що це пряме порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року. Категорично проти цього всі ядерні країни, зокрема, насамперед близький до Росії Китай", – пояснив він.

Зверніть увагу! Договір про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1968 році. Його метою є встановлення перешкоди щодо розширення кола держав, що мають ядерну зброю. А також забезпечення міжнародного контролю за країнами, що взяли на себе зобов'язання щодо Договору, щоб обмежити імовірності виникнення озброєного конфлікту із застосуванням ядерної зброї.

Китай, на думку політтехнолога, побоюється, що будь-які ігри з ядерною зброєю, навіть у такий спосіб, призведуть до того, що дві дуже "дружні" Пекіну держави – Японія та Південна Корея – різко "знайдуть" у себе ядерну зброю. І до цього вони вже давно готові.

Водночас за словами Загороднього, росіяни ніколи не допустять, щоб міжконтинентальна ракета "Орешник", розташована в Білорусі, опинилася під управлінням Олександра Лукашенка.

Він може розповідати все, що завгодно, що "Орешник" є десь у нього на території. Теоретично він там може бути, але точно не під керуванням Лукашенка,

– підкреслив політтехнолог.

Також під питанням, на його думку, наявність у Білорусі ядерної зброї, про що намагається активно натякати Лукашенко.

Тому йому краще рахувати, скільки кілометрів від кордону з Україною до Мозирського НПЗ чи Новополоцького НПЗ. У разі необережного руху у бік України, він може втратити ці цінні підприємства. Лукашенко це чудово розуміє та тільки надуває щоки. Хоча й робить все для того, щоб не бути втягнутим не тільки у війну проти України, а й проти країн НАТО,

– наголосив Тарас Загородній.

Також, як зазначив політтехнолог, про запуск міжконтинентальних ракет потрібно повідомляти всі ядерні країни. І розмови про те, що "Орешник" нібито запустив Лукашенко, не будуть працювати.

Навіть якщо його теоретично зроблять цапом-відбувайлом, всім буде зрозуміло, чия це ракета,

– пояснив Загородній.

Так само, додав він, ядерні країни потрібно попередити за декілька днів про випробовування міжконтинентальних ракет – це є обов'язковий протокол, інакше такі держави ці дії можуть розцінити як напад на свою територію.

Що відомо про розміщення "Орешника" в Білорусі?