Я не знала, что у меня украинская кровь, – бельгийка поразила историей, как присоединилась к ВСУ

Иностранный волонтер начала помогать Украине с начала полномасштабной войны. Она эвакуировала беженцев, возила гуманитарную помощь и работала на передовой в Херсоне. Несмотря на наличие протеза, подписала контракт.

Боец 505-го батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко рассказала 24 Каналу, что занимается логистикой, обеспечением подразделения техникой и связями с медиа, а еще выучила язык и планирует остаться в Украине навсегда.

Как волонтер с протезом ноги стала оператором дронов в Украине?

Я подала заявку на должность оператора дронов в 505-й батальон. Сначала спросила, могут ли иностранцы вступить в ВСУ – командование ответило, что да. Через три дня уточнила: могут ли иностранцы с протезом ноги? Ответ был так же утвердительным,

– объяснила Зубко.

Контракт Анна подписала символически 7 октября – в день рождения Путина, и начала подготовку к служебным обязанностям. Из-за протеза ее не могли разместить близко к позициям, поэтому она занялась логистикой.

Сейчас женщина налаживает контакты с медиа, собирает средства и обеспечивает подразделение автомобилями, генераторами, Starlink и другой техникой.

"Мне пришлось много учиться, и я до сих пор говорю, я не морской пехотинец – я ежедневно стараюсь ею быть", – отметила Зубко.

Что побудило бельгийку почувствовать Украину своим домом?

Кроме нее в бригаде есть еще несколько британцев.

"Иностранцам очень сложно вступить в украинскую армию. Кстати, они говорят, что у меня украинская кровь", – рассказала Анна.

Бельгийка уже несколько лет изучает украинский язык, в частности училась 6 месяцев в университете во Львове. Она говорит, что пребывание в Украине – не просто поездка, а место, которое она чувствует своим домом.

Я не знала, что имею украинскую кровь от дедушки. Когда открыла его письма, то путешествовала уже более 20 странами, но впервые почувствовала сильное желание приехать в Украину. Поняла ментальность и решила – должна остаться здесь и ежедневно делать все возможное вместе с собратьями,

– подчеркнула Зубко.

Сначала ей было трудно говорить на украинском, хотя она много понимала, потому что в подразделении от командования требовали общения на украинском. В начале она пользовалась переводчиком, а также постоянно слушала и практиковалась.

"Теперь я могу разговаривать на украинском, общаться с собратьями по телефону. Иногда они присылают мне 4-минутные голосовые сообщения на украинском на разные темы. Я очень счастлива, что понимаю их. Иногда я не понимаю некоторые слова, но я учусь", – подчеркнула Анна.

