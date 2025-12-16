Об этом 24 Каналу рассказала политик из Швеции, бывший депутат Риксдага Каролина Нурденгрип, отметив, что трудно говорить о неприятных моментах. Они, к сожалению, случаются.
Какой самый тяжелый момент в войне?
Как рассказала шведский политик, для нее тяжелее всего было смотреть, как другие военные были опустошены из-за потери близких людей. Это было действительно морально тяжело.
Бывали и другие случаи. Жены некоторых военных уезжали в Европу и не давали о себе знать. Трудно было с этим справляться и воевать одновременно.
Они могли говорить, что не волнуются из-за. Но им было трудно. И хуже всего, что ты ничем не можем помочь. Не можем поговорить, потому что пока не владею украинским языком,
– рассказала Нурденгрип.
Ситуация на фронте: коротко
- Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы выстоять в войне. Он назвал несколько решений, которые важно ввести.
- Ирландский журналист рассказал, как убегал от российских FPV-дронов в Донецкой области. Они были вынуждены ехать со скоростью в течение 47 километров ехать со скоростью в 120 километров в час.
- Также российские оккупанты устраивают "сафари" на гражданских. Они атакуют гражданских на трассе от Изюма до Славянска.